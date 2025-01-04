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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya plaket

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya plaket

Galatasaray Kulübü, Göztepe maçı öncesinde Kayserispor karşısında 100. kez sarı-kırmızılı formayı giyen Abdülkerim Bardakcı'ya plaket ve forma verdi.

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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile karşılaştı.

Karşılaşma öncesinde ise takımın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, onurlandırıldı.

PLAKET VE FORMA VERİLDİ

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim ederken, üzerinde 100 numaralı ve adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da Bardakcı'yı alkışladı.

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