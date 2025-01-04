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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya plaket
Galatasaray Kulübü, Göztepe maçı öncesinde Kayserispor karşısında 100. kez sarı-kırmızılı formayı giyen Abdülkerim Bardakcı'ya plaket ve forma verdi.Abone ol
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile karşılaştı.
Karşılaşma öncesinde ise takımın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, onurlandırıldı.
PLAKET VE FORMA VERİLDİ
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim ederken, üzerinde 100 numaralı ve adının yazılı olduğu forma hediye etti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da Bardakcı'yı alkışladı.