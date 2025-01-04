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Samsunspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Samsunspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Samsun 19 Eylül Stadyumu'nda Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek..

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Ligin 18. haftasında oynanacak Karadeniz derbisinde her iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak.

Samsunspor 0-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde üst sıralara tırmanyı hedefleyen bordo-mavililer, Bodrumspor karşısında aldığı galibiyetle moral buldu. Güçlü rakibi karşısında da aynı başarıyı göstermek isteyen deplasman takımında eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Son 5 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Samsunspor ise taraftarı önünde kazanan taraf olmayı amaçlıyor. 30 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyor.

11'LER

Samsunspor: Samsunspor: Okan, Soner, Yunus, Satka, Zeki, Celil, Bennasser, Emre, Holse, Kingsley, Marius.

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Serdar, Malheiro, Eren, Ozan, Lundstram, Cham, Cihan, Nwakaeme, Banza.

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