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Pendik'te trafikte çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Pendik'te trafikte çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İstanbul'un Pendik ilçesinde trafikte çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Dumlupınar Mahallesi'nde otomobil sürücüsü T.Y. ile motosikletli Y.S. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine bölgeye gelen Y.S'nin kardeşi A.S, T.Y'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan T.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Y.S'yi olay yerinde gözaltına aldı.
Olayın ardından kaçan A.S. ise polis ekiplerince Sultanbeyli ilçesinde yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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