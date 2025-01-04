BIST 10.075
DOLAR 35,37
EURO 36,49
ALTIN 3.000,80
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yarın düzenlenecek Rize ve Trabzon il kongrelerine katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Abone ol

Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, makam aracından inip otobüse geçerek kısa bir konuşma yaptı.

Bugün AK Parti'nin Samsun ve Ordu kongrelerini yaptıklarını, yarın da Rize ve Trabzon kongrelerini yapıp İstanbul'a döneceklerini belirten Erdoğan, ana-baba yurdunda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güneysu'da vefat eden komşuları Mehmet Karslı'nın taziye evini ziyaret edeceğini kaydeden Erdoğan, yarın da cenaze merasimine katılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Rabbim yar, yardımcımız olsun. Siz değerli kardeşlerimin birlik, beraberlik içinde, daima bu birliğinizi, beraberliğinizi süratlendirip, ev ev, kapı kapı dolaşarak inşallah burada AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Burası baba-ana ocağı, öyleyse buradan çok daha farklı bir ses çıkması lazım. Bu konuda size inanıyorum, güveniyorum. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Güneysu olacağız, Rize olacağız ve Türkiye olacağız."

Hemşehrilerinin yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.

İlçe merkezinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Alacağımız oyuncular var
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Alacağımız oyuncular var
Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi!
Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi!
ABD'den İsrail hamlesi! Biden kongreye talimat verdi!
ABD'den İsrail hamlesi! Biden kongreye talimat verdi!
Galatasaray tribünlerinden Ali Koç pankartı!
Galatasaray tribünlerinden Ali Koç pankartı!
Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya plaket
Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya plaket
Cevdet Yılmaz: Bu sene enflasyonda çok ciddi bir kırılma olacak
Cevdet Yılmaz: Bu sene enflasyonda çok ciddi bir kırılma olacak
Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a veda: Mezarına toprak attı
Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a veda: Mezarına toprak attı
Samsunspor, sahasında Trabzonspor’u mağlup etti
Samsunspor, sahasında Trabzonspor’u mağlup etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e CHP'li belediyelerin SGK borcunu hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e CHP'li belediyelerin SGK borcunu hatırlattı
Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Erdoğan: Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor
Erdoğan: Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor
DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı için hazırlık yapıyor
DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı için hazırlık yapıyor