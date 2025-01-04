Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Alacağımız oyuncular var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından "Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular var, hem de ayrılmak isteyenler var" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Süper Lig’in 18’inci haftasında Galatasaray sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜRETME ANLAMINDA DAHA İYİ OLABİLİRDİK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

İzin sonrası lige tekrar dönmek bazen zor oluyor. Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. Zaten bir tane rakibin oyunu var. Düşündüğümüz gibi geçti. Maçtan çok zevk almadım. Belli süre rakibimiz gibi oynadık, verimliliğimiz düştü. Göztepe oynadığı oyunu çok iyi oynuyor. İlk yarıda tek pozisyon verdik, ikinci yarıda birkaç pozisyon verdik. Üretme anlamında daha iyi olabilirdik.

"AYIN 13'ÜNDE TRANSFER BAŞLIYOR"

Transfer hakkında konuşan Buruk, şunları dedi:

Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular var, hem de ayrılmak isteyenler var. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 3 kişi eklemek çok zor. Mauro Icardi sakatlığı sonrası her yerde oynayabilecek oyuncu şart oldu. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Görüşmeleri yapıyoruz.

"YARIŞ DEVAM EDECEK"

Puan farkı hakkında konuşan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe ile fark 11 puana çıktı ama bu yarış devam edecek. Kadromuzu güçlü şekilde koruyarak devam etmeliyiz.

"ONLARA DESTEK VERMELİYİZ"

Tribünlerden gelen tepkiler ile ilgili Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncularımıza tribünlerden tepkiler oldu. Bu tip hatalar olacak, onlara destek vermeliyiz. Genele bakmak lazım, iyi niyetlere bakmak lazım. Ben kenardan hep bunu yapmaya çalışıyorum.