BIST 10.075
DOLAR 35,37
EURO 36,49
ALTIN 3.000,80
HABER /  DÜNYA

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mallarını ateşe verdi

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mallarını ateşe verdi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Filistinliyi gözaltına alırken, işgalci İsrailliler ise Filistinlilere ait mal varlıklarını ateşe verdi.

Abone ol

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria’nın Ramallah, Eriha ve El Halil kentleri kırsalında Filistinli çiftçilere ait mal varlıklarının bir kısmını ateşe verdikleri, bir kısmına da zarar verdikleri bildirildi.

Ayrıca bazı Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde yaşayan Filistinli ailelerin evlerine baskın düzenlediği ve sakinlerine hakaret ettikleri belirtildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberinde, İsrail askerlerinin Nablus kentine bağlı Beyta beldesine baskın düzenlediği ve Filistinli gençlerle aralarında çatışma yaşandığı ifade edildi.

Ayrıca İsrail askerlerinin Mesafir Yatta’da yaşlı bir Filistinliyi, Beytullahim’deki askeri kontrol noktalarında da iki Filistinli genci gözaltına aldıkları kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 700 bini aşkın Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 836 Filistinli hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Pendik'te trafikte çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Pendik'te trafikte çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
Almanya'da Noel pazarı saldırganının ismi 7 soruşturmada geçmiş
Almanya'da Noel pazarı saldırganının ismi 7 soruşturmada geçmiş
Murat Övüç gözaltına alındı! Dini değerler ve simgeler ile...
Murat Övüç gözaltına alındı! Dini değerler ve simgeler ile...
İsrail'in son 72 saatteki saldırılarında 184 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in son 72 saatteki saldırılarında 184 Filistinli hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Alacağımız oyuncular var
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Alacağımız oyuncular var
Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi!
Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi!
ABD'den İsrail hamlesi! Biden kongreye talimat verdi!
ABD'den İsrail hamlesi! Biden kongreye talimat verdi!
Galatasaray tribünlerinden Ali Koç pankartı!
Galatasaray tribünlerinden Ali Koç pankartı!
Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya plaket
Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya plaket
Cevdet Yılmaz: Bu sene enflasyonda çok ciddi bir kırılma olacak
Cevdet Yılmaz: Bu sene enflasyonda çok ciddi bir kırılma olacak