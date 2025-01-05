Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mallarını ateşe verdi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Filistinliyi gözaltına alırken, işgalci İsrailliler ise Filistinlilere ait mal varlıklarını ateşe verdi.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria’nın Ramallah, Eriha ve El Halil kentleri kırsalında Filistinli çiftçilere ait mal varlıklarının bir kısmını ateşe verdikleri, bir kısmına da zarar verdikleri bildirildi.

Ayrıca bazı Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde yaşayan Filistinli ailelerin evlerine baskın düzenlediği ve sakinlerine hakaret ettikleri belirtildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberinde, İsrail askerlerinin Nablus kentine bağlı Beyta beldesine baskın düzenlediği ve Filistinli gençlerle aralarında çatışma yaşandığı ifade edildi.

Ayrıca İsrail askerlerinin Mesafir Yatta’da yaşlı bir Filistinliyi, Beytullahim’deki askeri kontrol noktalarında da iki Filistinli genci gözaltına aldıkları kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 700 bini aşkın Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 836 Filistinli hayatını kaybetti.