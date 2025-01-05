Trio'da Galatasaray-Göztepe maçının pozisyonları tartışıldı: Tartışmasız penaltı, VAR müdahale etmeliydi

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi. Üç eski hakem de "Tartışmasız penaltı. VAR, mutlaka müdahale etmeliydi." dedi.

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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Galatasaray, aldığı galibiyetle zirvedeki puan farkını korumayı garantilerken karşılaşmadaki bazı pozisyonlar tartışma yarattı. Alper Akarsu ve ekibinin görev aldığı mücadele özellikle verilen, verilmeyen penaltı kararları saha içerisinde yoğun itirazlara neden oldu.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, Galatasaray - Göztepe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'ın yorumlarıyla masaya yatırılan Galatasaray - Göztepe maçının tartışmalı pozisyonları...

85. DAKİKADA GÖZTEPE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Atak, soldan gelişecek. Torreira, riskli bir müdahale yapacak. Kararlı kararsız kolunu çıkartacak önce. Net bir şekilde genişletecek. Genişlettikten sonra topa temas anında doğal mı değil mi tartışmasına sebep olacak.

Deniz Çoban: Bu doğal konum mu?

Bahattin Duran: Değil. Bence değil yani. Benim fikrim.



Deniz Çoban: Bu, doğal konum değil.

Deniz Çoban: Doğal konum, bu elin aşağıda kalması.



Deniz Çoban: Sakınıyorsa böyle.



Bahattin Duran: Şimdi zaten böyle geliyor ya... Böyle geliyor.

Bahattin Duran: Şimdi şunu kapatması, doğal olduğu anlamına gelmiyor.

Deniz Çoban: Evet.



Bahattin Duran: Bakın, böyle gelir...



Bahattin Duran: Bunu yaparsanız bu, doğal.

Bahattin Duran: Böyle geldiniz...



Bahattin Duran: Kapattınız ve çarptı, doğal konumda.



Bahattin Duran: Ama yavaş yavaş indirdiniz ve böyle kaldı... Doğal değil bence.

Deniz Çoban: Ve ben, şuraya çarptığını görüyorum.

Bahattin Duran: Ben de dirseğine çarptığını görüyorum.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon, penaltı. Önce onu söyleyeyim. Her ne kadar oyuncu, şu temas anında kendini kısmış gibi görünse bile genişlettiği sağ kol doğal değildi ve çekerken yakalandı. Dirsek dışarıda ve bu bence genişletme. Bu pozisyon penaltı.

Deniz Çoban: Şu açı, benim için olabilecek en net kanıt. Hocam, dirseğiyle...

Bahattin Duran: Vücudunun dışında görünüyor aslında.

Deniz Çoban: Şurada gözüküyor. Vücudunu genişletmiş.

Bülent Yıldırım: Ben de şunu diyeceğim; bu vuruş yapılırken Torreira, önceden kapatmış olsa ve top gelip de o dirseği bulsa o zaman 'devam' diyeceğim. Ancak genişlettiği tam karar da veremeyip kapatmaya çalıştığı esnada dirsek dışarıdayken yakalandı ve bu pozisyon genişletme, penaltı.

Deniz Çoban: Topun geldiği yerle ihlali yapacak oyuncu arasındaki mesafe... Elini sakınması için yeteri kadar var.

Bülent Yıldırım: Toparlayacak zamanı vardı.

Bülent Yıldırım: Bakın, şuradan da belli. Gecikti yani. Kapalı gelmedi, açık geldi zaten. Riskli geldi.

Deniz Çoban: Gelip dirseğiyle topa vurup topu yükseltiyor. Yani çarpma olsa falan aşağı... Topu yükseltiyor. Top, bayağı yüksekten kornere gidiyor.

Bülent Yıldırım: Her haliyle doğal olarak bu temas anında olduğu gibi önceden bedenini küçültmüş, kapatmış, önlemini almış olsaydı 'devam' derdim. Bu haliyle açıktan geldi ve gövdeyi, bedeni genişletmişken yakalandığı için penaltı olduğunu düşünüyorum.

Bahattin Duran: Benim için de bu pozisyon penaltı. Doğal konumda değil. Dirseğine çarpıp havalanıyor. Ancak dediğim şartlar oluşsaydı el doğal konumda, vücuduma yapışık derdim. Yani riskli gelmiş kapatmış değil bu.

Bülent Yıldırım: Geç kalmış, açık yakalanmış.

Deniz Çoban: Tartışmasız penaltı. VAR, mutlaka müdahale etmeliydi.

Bahattin Duran: Çünkü kanıtınız var mı?

Deniz Çoban: Çok açık. Pilot altı çok yeterli bir açı. Bir daha gösterelim orayı.

Bahattin Duran: Bu, maçın en kritik pozisyonlarından biriydi.

Deniz Çoban: Net.

Bahattin Duran: Penaltı.