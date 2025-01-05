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Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması: Gerekçeli karar beklenmeli

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması: Gerekçeli karar beklenmeli

Narin Güran cinayeti davasında karar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cinayetin ardından yürütülen soruşturma ve yargı sürecini değerlendirdi. Soruşturmanın şeffaflıkla yürütüldüğünü belirten Tunç, "Gerekçeli karar açıklandığında, herkes bu davadaki sonuca tam olarak hakim olacak." dedi.

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Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin cinayetiyle ilgili davada karar çıktı.

Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmekle" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

Savcının mütalaasında aynı suçtan ceza istenen Nevzat Bahtiyar'a ise "delilleri yok etme "gizleme veya degiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

"Soruşturma şeffaf yürütüldü"

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cinayetle ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Soruşturma boyunca tüm deliller toplandı. DNA testleri, kamera kayıtları ve HTS verileri gibi her türlü delil kullanıldı. Ortaya çıkan deliller, sanıkların suçlarını net bir şekilde ortaya koydu." dedi.

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Bakan Tunç, "Bu karar, milletimizin vicdanını tatmin etmiştir. Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra, kamuoyunda bazı tartışmaların son bulacağını umuyoruz. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek." diye konuştu. 

Davanın iki duruşmada ve gecikmeksizin sonuçlandığının altını çizen Bakan Tunç, "Kamuoyundan aldığımız izlenim, mahkemenin süreci başarıyla yürüttüğü yönündedir ve gecikmeksizin verilen karar, adaletin yerini bulduğu bir durumdur." ifadelerini kullandı. 

Delil karartma soruşturması

Narin Güran cinayetinde delil karartma konusunda başka bir soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Tunç, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, delil karartma konusunda ayrı bir soruşturma yürütüyor. Bu soruşturmada şu ana kadar 8 kişi tutuklandı. Bittikten sonra o konuda da gerekli iddianame düzenlenecektir" dedi.

Daraltılmış Baz Uygulaması ile ilgili de bilgiler paylaşan Bakan Tunç, "Daraltılmış çalışma, son yıllarda uygulanan bir sistemdir. Diğer delillere itiraz edilebilir, ancak bu yöntem bilimsel kanıtlarla ve bilimsel yöntemlerle yapıldığına dair tespitler varsa, mahkeme de bu tespitleri dikkate alır. HTS kayıtlarından yola çıkarak, kişilerin bulunduğu yerlerin en yakın mesafede belirlenmesine yönelik birtakım bilimsel veriler bulunmaktadır. Bu veriler, aynı değerdeki başka delillerle çürütemediği sürece geçerliliğini korur. Ayrıca mahkemenin baz aldığı deliller, DNA tespitleri ve ifadeler gibi unsurlar, soruşturma aşamasındaki tüm bu verilerle birlikte değerlendirilerek bir sonuca varılır." diye konuştu. 

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