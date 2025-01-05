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Nihat Kahveci'den, Barış Alper Yılmaz'a eleştiri: Yakıştıramadım

Nihat Kahveci'den, Barış Alper Yılmaz'a eleştiri: Yakıştıramadım

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi. Kahveci, "Barış Alper Yılmaz sahada bir daha küfür ettiğini görmek istemiyorum. Ağzını yanlış okumadıysam küfür ettin, yakıştıramadım sana." dedi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Nihat Kahveci Konraspor'da açıklamalarda bulundu.

Osimhen'in hücumda yalnız kalmasına değinen Nihat Kahveci, "Osimhen'i bu kadar yalnız bırakmayın. Osimhen'i Maldivler'de adaya yollamışlar. Demişler ki, "Bokele, Helinton, Günter orada. Osimhen tek başına sen orada, üçe bir top kap, topa sahipken üç kişiye karşı pozisyona gir." demişler. Osimhen'e yazık, bugün acıdım. Adada yapayalnızdı!" dedi.

"DAVINSON, HER ŞEYİN FAZLASI ZARARDIR"

Davinson Sanchez'i de maç içindeki bir hareketinden eleştiren yorumcu, "Kendine özgüven çok iyidir ama her şeyin fazlası zarardır. Davinson kendine güvenmekte haklı ama o güveni iyi kullanmak önemli sahanın içinde. Kendine güvenmek demek, sen stopersin çok risk almak anlamına gelmemeli. Senin oradaki riskinin bedeli ağır oluyor çünkü. Bugün olmadı ama olabilirdi. Olduğu an inanılmaz eleştirilirsin. Senin belli bir istikrarın var aynı şekilde konsantre ol devam et. Bugün Jakobs'un müdahaleleri olmasa Galatasaray belki başka goller de yiyebilirdi. Jakobs bugün defansif anlamda çok iyi oynadı." ifadelerini kullandı.

"YAKIŞTIRAMADIM"

Barış Alper Yılmaz'a da değinen Nihat Kahveci şu sözleri dile getirdi: Barış Alper Yılmaz sahada bir daha küfür ettiğini görmek istemiyorum. Ağzını yanlış okumadıysam küfür ettin, yakıştıramadım sana. Sonra da top benden çıktı dedin. Güzel hareket. Bunu maç 0-0'ken 90. dakikada da bekliyorum. Hakem duysa kırmızı verir. Yapma Barış.

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