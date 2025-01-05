Deniz Zeyrek'ten Bahçeli-DEM görüşmesine ilişkin kulis: Bahçeli eliyle 'sakın o konuya girmeyin' demiş

Yazar Deniz Zeyrek, DEM Parti heyetinin Bahçeli ziyaretine ilişkin kulis aktardı. Görüşmede DEM'lilerin Demirtaş'ın tahliyesini gündeme getirdiğini belirten Zeyrek, "Bahçeli eliyle 'sakın o konuya girmeyin' demiş ve kapatmış o konuyu" dedi.

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DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 2 Ocak'ta yaptıkları görüşme merak konusu olmaya devam ediyor.

Heyette eski eşbaşkan ve Van milletvekili Pervin Buldan, İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk yer aldı.

Özellikle de Sırrı Süreyya Önder'in elindeki dosya çok konuşuldu. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin içeriğine dair kulis yazar Deniz Zeyrek'ten geldi.

Zeyrek, Now TV'de yayınlanan "Orta sayfa" programında aktardı.

DEM-Bahçeli görüşmesinin ele alındığı bölümde programın moderatörü Doğan Akın'ın "Tahliyelerden söz ediliyor. Demirtaş da Edirne'de tahliye olacak mı?" sorusuna Zeyrek şu yanıtı verdi:

"O konuyu gündeme getirmeye çalışmışlar. Bahçeli eliyle 'Sakın o konuya girmeyin' demiş ve kapatmış o konuyu. Bir daha görüşme bitene kadar onu açmamış. Demirtaş'ın adını bile telaffuz edememişler."

Süreci Bahçeli başlatmıştı

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önce TBMM'de DEM Partililerin elini sıkması, ardından 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

Adalet Bakanlığında görüş izni verilmesinin ardından DEM heyeti, 28 Aralık'ta İmralı ziyareti gerçekleştirmiş ardından siyasi partilerden randevu talep etmişti.