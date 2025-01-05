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Diyarbakır'da bohçacı kılığına giren hırsızlar yakalandı, mal varlıkları herkesi şoke etti

Diyarbakır'da bohçacı kılığına giren hırsızlar yakalandı, mal varlıkları herkesi şoke etti

Diyarbakır'da bohçacı kılığında güvenlik kamerası bulunmayan apartmanlara girerek hırsızlık yapan şüphelilere yönelik "Avcı" operasyonu düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 10 milyon lira değerinde ev, arsa ve araçlara el konuldu.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evlerden yapılan hırsızlık olaylarına karışan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Çalışmada, bohçacı kılığında güvenlik kamerası bulunmayan apartmanlara giren ve girdikleri bir evden ziynet eşyası çalan şüpheliler, bir apartmanın ve taksinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şüphelilerin belirlenmesi üzerine düzenlenen "Avcı" adlı operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Şüphelilere ait 10 milyon lira değerinde ev, arsa ve araçlara el konuldu.

Zanlılardan birinin, hırsızlık olayı öncesi, daha önce işlediği suçlardan denetimli serbestlik kapsamında polis merkezine imza atmak için gittiği ve burada güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

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