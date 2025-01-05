Cesedi otoparkta bulunmuştu! Sunucu Işıl Deniz Palabıyıklar cinayetinde kan donduran detaylar

İstanbul’da hastanenin otoparkında ölü bulunan Işıl Deniz Palabıyıklar cinayetinde iddianame tamamlandı. Savcılık miras tartışması nedeniyle suçu işlediğini itiraf eden Işın Miraç Palabıyıklar’a ağırlaştırılmış müebbet istedi.

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İstanbul Ataşehir'de bir hastanenin otoparkında 22 Ekim 2023'te ölü bulunan televizyon sunucusu Işıl Deniz Palabıyıklar (42) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iddianamede cinayeti itiraf eden kardeş katili Işın Miraç Palabıyıklar (36), olay günü dedesinin mezarının açılacağı haberiyle yola çıktıklarını, trafikte para meselesinden tartıştıklarında ablasının konuşmasıyla cinnet getirerek silahla ateş ettiğini itiraf etti.

Korkunç olayın, adli vakaya dönüşeceğinden korkan şüphelinin ablasının cesedini otoparka bırakmasından iki hafta sonra görevlilerin dikkatiyle ortaya çıktığı açıklandı. Şüpheli kardeşin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

İfadede, şüpheli ablasının internet üzerinden erotik sitelerde görüntülü yayın açarak para kazandığından dolayı aralarında tartışmanın çıktığını anlattı. Şüphelinin annesi ve babasından nafaka parası aldığını, ablasının da bu paradan pay istediğini, tartışmanın bir sebebinin de bu olduğunu, ablasının kendisine "Ben istesem annemi bitiririm, daireden attırırım, babamla bir olurum" şeklinde sözler söylediği ifadede yer aldı.

Ablası sürekli konuştuğu için bir anda cinnet getirdiğini ve üzerinde bulunan babasına ait ruhsatlı tabancayı çekip sol omuz başı arka tarafından vurduğunu anlatarak olayın kaza olduğunu ileri sürdüğü kaydedildi.

İddianamede ablasını silahla öldürdüğü anlaşılan şüpheli Işın Miraç Palabıyıklar'ın "Kardeşi Kasten Öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya Ölmesinden Yararlanarak Hırsızlık" ve "Ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya bulundurma" suçlarından da 6 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.

Kaynak: Sabah gazetesi