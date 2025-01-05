Meteoroloji birçok il için alarm verdi: Kar ve sağanak geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı belirtildi. Raporda; birçok il için kar ve sağanak uyarısı yapıldı. İşte ayrıntılar...
eteoroloji Genel Müdürlüğünden paylaşılan hava durumu raporuna göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıkların azalacağı belirtilirken, birçok şehir için kar ve sağanak uyarısı yapıldı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Muğla, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.