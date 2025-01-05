Bakan Uraloğlu: Türkiye'deki havalimanlarını 2024'te 230,2 milyon yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında Türkiye'deki havalimanlarını, direkt transit yolcularla, 230 milyon 224 bin 611 yolcunun kullandığını bildirdi.

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Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.

İç hatlarda Aralık 2024'te 66 bin 642, dış hatlarda 57 bin 738 olmak üzere üst geçişlerle toplam 169 bin 473 uçak trafiğine ulaşıldığını bildiren Uraloğlu, söz konusu dönemde Aralık 2023'e göre, iç hatlarda yüzde 3,7, dış hatlarda yüzde 7,3 artış olduğunu belirtti.

Uraloğlu, geçen ayki yolcu sayısının iç hatlarda 7 milyon 84 bin 852, dış hatlarda 8 milyon 470 bin 630 olarak gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Direkt transit yolcularla birlikte toplam 15 milyon 562 bin 646 kişiye hizmet verildi. Yolcu sayımızda 2023'ün aynı ayına göre yüzde 8,2 artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, havalimanlarında taşınan yük miktarının, geçen ay, iç hatlarda 65 bin 111 ton, dış hatlarda 315 bin 802 ton olmak üzere toplam 380 bin 913 tona ulaştığını bildirdi.

"Havalimanlarında bir yılda 4,9 milyon ton yük ve kargo taşındı"

Uraloğlu, 2024 verilerine ilişkin iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 902 bin 78, dış hatlarda 866 bin 779 olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Üst geçişlerle birlikte toplam 2 milyon 290 bin 581 uçak trafiğine ulaştık. Hizmet verilen uçak trafiği 2023'e göre yüzde 5,5 artış gösterdi. Bir yılda iç hatlarda 95 milyon 293 bin 38, dış hatlarda ise 134 milyon 694 bin 726 yolcuya hizmet verilirken direkt transit yolcularla birlikte toplam 230 milyon 224 bin 611 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Toplam yolcu trafiğinde ise 2023'e göre yüzde 7,5 artış oldu."

Bu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının ise iç hatlarda 917 bin 816 ton, dış hatlarda 4 milyon 23 bin 913 ton olduğunu bildiren Uraloğlu, bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artışla 4 milyon 941 bin 729 ton olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.

"İstanbul Havalimanı'nda bir yılda 517 bin 285 uçak trafiği gerçekleşti"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda geçen ay iç hat uçak trafiğinin 8 bin 650, dış hat trafiğinin 33 bin 920 olmak üzere toplam 42 bin 570'e ulaştığını vurguladı.

Bu havalimanında aynı dönemde iç hatlarda 1 milyon 134 bin 400, dış hatlarda 5 milyon 84 bin 37 olmak üzere toplam 6 milyon 218 bin 437 yolcuya hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, aralıkta hizmet verilen yolcu sayısının ise 2023'ün aynı ayına göre yüzde 6 arttığını ifade etti.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda bir yılda iç hatlarda 117 bin 764, dış hatlarda 399 bin 521 olmak üzere toplam 517 bin 285 uçak trafiği gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İç hatlarda 17 milyon 89 bin 191, dış hatlarda 62 milyon 899 bin 81 olmak üzere toplam 79 milyon 988 bin 272 yolcuya hizmet verildi. Toplam yolcu trafiğinde bir önceki yıla göre yüzde 5 artış gerçekleşti."

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu trafiği arttı"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise Aralık 2024'te, iç hatlarda 9 bin 219, dış hatlarda 12 bin 248 olmak üzere toplam 21 bin 467 uçak trafiğinin gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, "Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 573 bin 258, dış hatlarda 2 milyon 2 bin 567 olmak üzere toplam 3 milyon 575 bin 825 oldu. Yolcu trafiği 2023'ün aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 15 artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, bu havalimanında bir yılda iç hatlarda 110 bin 677, dış hatlarda 131 bin 668 olmak üzere toplam 242 bin 345 uçak trafiği gerçekleştiğini, iç hatlarda 19 milyon 509 bin 605, dış hatlarda 21 milyon 973 bin 296 olmak üzere toplam 41 milyon 482 bin 901 yolcuya hizmet verildiğini, böylece geçen yıl hizmet verilen yolcu trafiğinin bir önceki yıla göre yüzde 13 arttığını bildirdi.

Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise Aralık 2024'te 2 bin 387 uçak trafiğinin meydana geldiğini belirten Uraloğlu, bu sayının bir yılda 28 bin 230'a ulaştığına işaret etti.

"Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 60,8 milyon yolcuya hizmet sunuldu"

Bakan Uraloğlu, 2024'te dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 18 milyon 107 bin 340, dış hatlarda ise 42 milyon 749 bin 396 olmak üzere toplam 60 milyon 856 bin 736'ya ulaştığının altını çizdi.

Bu dönemde iç hatlarda 143 bin 217, dış hatlarda ise 267 bin 526 olmak üzere toplam 410 bin 743 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 2024'te 11 milyon 512 bin 96, Antalya Havalimanı'nda 38 milyon 254 bin 905, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 5 milyon 662 bin 465 yolcuya hizmet verildi. Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplam 4 milyon 375 bin 662 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplam 1 milyon 51 bin 608 yolcu trafiği gerçekleşti."