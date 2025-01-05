Ferdi Tayfur'un tabutu başında küfürle havada uçuşmuştu. Necla Nazır cenazedeki tartışmayı anlattı

Ferdi Tayfur'un eski eşi ve Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır, sanatçının cenazesinde yaşanan kavga ile ilgili açıklama yaptı. Nazır, "Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım" dedi.

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Türk arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta hayatını kaybetmişti. Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende sevenleri ve ünlü isimler Tayfur’a veda etti. Sanatçının cenazesi, daha sonra Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne nakledildi.

Cenazeye binlerce kişi katılırken, izdiham yaşandı. Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında vefat eden usta sanatçının tabutu başında Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve annesi Necla Nazır ile sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı olduğu şeklinde basına yansıyan bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı.

Taraflar arasında "Tartışmada Gerizekalı, beyinsiz. O buraya gelmeyecek. Ha.iktir." sözleri duyuldu.

Olayın ardından bir zamanlar Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu olan sanatçı Necla Nazır şu açıklamayı yaptı:

"Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Oradan birisi bağırdı, 'hastaneye niye gelmediniz?' Niye gelmediğimiz çok açık olarak göründü zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım yavrum. Cenazede bunu yaptılar, biz hastaneye nasıl gidelim. Hastanede de olay çıkartacaklardı. İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Yani, ezbere konuşuluyor. Ne yayınlıyorlarsa ona karşılık cevap oluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğumu sanki böyle, 'baba-kız birbirine düşmanmış' haline getirdiler. Böyle bir şey yok."