BIST 10.075
DOLAR 35,37
EURO 36,49
ALTIN 3.000,80
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

TEKNOFEST 2025'in teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

TEKNOFEST 2025'in teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2025 yılı teknoloji yarışmalarına başvurular başladı.

Abone ol

TEKNOFEST açıklamasına göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST, bu yıl İstanbul'da milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle dikkati çeken ve Türkiye'nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST'in yarışmaları, 2025 yılında 51 ana kategori ve 117 alt kategoride gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek. TEKNOFEST'te 45 milyon lira ödül ve 75 milyon liradan fazla malzeme desteği sunulacak.

51 farklı kategoride teknoloji yarışması yapılacak

TEKNOFEST 2025'te, roket, model uydu, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, havacılıkta yapay zeka, engelsiz yaşam teknolojileri ve blokzincir yarışmaları gibi 51 farklı kategoride teknoloji yarışması yapılacak.

Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak "su altı roket yarışması", "insansız kara aracı yarışması", "uluslararası çocuk bilim yarışması" ile "TEKNOFEST mimari ve görsel tasarım yarışması" ilk kez başvuruya açıldı. Yarışmalar, İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi'nin farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

2018'den bu yana inovasyonun ve geleceği şekillendiren fikirlerin merkezi olan TEKNOFEST, bugüne kadar yaklaşık 4 milyon başvuruya ev sahipliği yaptı.

TEKNOFEST 2025'te de ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvuru yapma fırsatı bulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Habertürk'te görevine son verilen Mehmet Ayan ilk kez canlı yayında anlattı
Habertürk'te görevine son verilen Mehmet Ayan ilk kez canlı yayında anlattı
Ferdi Tayfur'un tabutu başında küfürle havada uçuşmuştu. Necla Nazır cenazedeki tartışmayı anlattı
Ferdi Tayfur'un tabutu başında küfürle havada uçuşmuştu. Necla Nazır cenazedeki tartışmayı anlattı
İYİ Parti'yi AK Parti mi CHP mi eritiyor? Şaban Sevinç'e rağmen Hadi Özışık kan kaybını açıkladı
İYİ Parti'yi AK Parti mi CHP mi eritiyor? Şaban Sevinç'e rağmen Hadi Özışık kan kaybını açıkladı
Denetimlerde tespit edilen vergi kaybı ve bunlar için kesilen cezada rekor kırıldı
Denetimlerde tespit edilen vergi kaybı ve bunlar için kesilen cezada rekor kırıldı
Tottenham Slavia Prag'ın genç kalecisini transfer etti
Tottenham Slavia Prag'ın genç kalecisini transfer etti
Bakan Uraloğlu: Türkiye'deki havalimanlarını 2024'te 230,2 milyon yolcu kullandı
Bakan Uraloğlu: Türkiye'deki havalimanlarını 2024'te 230,2 milyon yolcu kullandı
Yunanistan'ın eski Başbakanı Kostas Simitis hayatını kaybetti
Yunanistan'ın eski Başbakanı Kostas Simitis hayatını kaybetti
Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçişler 2024'te arttı
Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçişler 2024'te arttı
ABD'de basın özgürlüğü yalan oldu Trump karikatürü yayımlanmadı istifa etti
ABD'de basın özgürlüğü yalan oldu Trump karikatürü yayımlanmadı istifa etti
Medipol'den göz kaybına neden olabilen göz alerjisine çözüm
Medipol'den göz kaybına neden olabilen göz alerjisine çözüm
Milli Savunma Bakanı Güler'den Sarıkamış şehitlerini anma mesajı
Milli Savunma Bakanı Güler'den Sarıkamış şehitlerini anma mesajı
Sarıkamış'da duygu dolu yürüyüş dondurucu havada vatan sevgisiyle ısındılar
Sarıkamış'da duygu dolu yürüyüş dondurucu havada vatan sevgisiyle ısındılar