Habertürk'te görevine son verilen Mehmet Ayan ilk kez canlı yayında anlattı

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, görevine son verilmesiyle ilgili konuştu. Ayan, "Ben orada tırmayalabilirdim. Hiç o konulara girmedim. Çünkü gazetecilikte 29 senem doldu. Kırgın, kızgın, haykırış içinde değilim, üzüldüm." dedi.

Abone ol

Yayın hayatına geçen sene başlayan HaberTürk Spor (HT Spor) kanalında yaklaşık bir buçuk aydır Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışan Mehmet Ayan'ın kasım ayının son günlerinde görevine son verildi.

Hiçbir gerekçe gösterilmeyen Ayan ile ilgili alınan kararın nedeni merak edilirken Ayan, konuk olduğu Enver Aysever'in YouTube kanalında konuya dair konuştu.

Ayan, Habertürk'te kendisine şans verdiği için Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'a teşekkür etti.

"Kırgın değilim üzüldüm"

Görevi boyunca yaptıkları Türk sporuna katkı sunan yayınlara imza attığını belirten Ayan, Aysever'in "Bu kadar başarılı bir insan hiçbir somut gerekçe yok. Gerekçe oldu mu?" sorusuna böyle yanıt verdi:

"İnsan kaynakları böyle bir karar alındığı söylendi. Ben orada tırmayalabilirdim. Hiç o konulara girmedim. Çünkü gazetecilikte 29 senem doldu. Bunu sürdürmedim. Abi niye oldu baba niye oldu. Hayır üzüldüm o kadar. Kırgın, kızgın, haykırış içinde değilim, üzüldüm. Üzülmemin sebebi de şu. 77 gün sonrasında devam ederdim. Sadece üzüldüm"