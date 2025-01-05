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DMM'den yeşil ve gri pasaport kullanımları ile ilgili iddialara dair açıklama

DMM'den yeşil ve gri pasaport kullanımları ile ilgili iddialara dair açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 avro ödeme yapacak, ret alanlar AB'ye giremeyecek." iddiasını yalanladı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 avro ödeme yapacak, ret alanlar AB'ye giremeyecek." iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

İddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, Avrupa Birliği'nin resmi internet sitesinde 30 Avrupa ülkesinin, vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarına seyahatlerde, "ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu" getirdiği bilgisinin yer aldığı kaydedildi.

ETIAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede Türkiye'nin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır. ETIAS sistemi, Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanmayacaktır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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