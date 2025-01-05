Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan Suriye uyruklu göçmenler için "hukuksuz" şekilde aldığı kararları geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programında açıklamıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tanju Özcan’ın yaptığı açıklamalar sonrasında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Tanju Özcan ne demişti?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuk olduğu gazeteci Fatih Altaylı'nın programında Suriyeli mültecilerle ilgili belediyesinde uyguladığı politikalara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Özcan, "Yeterince yardım alıyorlar devletten. Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. O zamanki güçle dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok." demişti.

Özcan, "Yaptığınız işler hukuksuz muydu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Hukuksuzdu. İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bu bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu. Yeterince gidiş olmadığını görünce yine kendim hukukçuyum; nikah ücretlerine, sularına zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemeden döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden döndü zaten."