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TÜGVA İzmir 'zimem defteri' geleneğini yaşattı

TÜGVA İzmir 'zimem defteri' geleneğini yaşattı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği, Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını ödedi.

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Temsilcilikten yapılan açıklamada, yardımlaşma, dayanışma ve güzel ahlakın önemli bir örneği olan "zimem (veresiye) defteri" geleneğinin sürdürüldüğü belirtildi.

Hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelerdeki bakkal ve marketlere borçlarını ödeyemeyen vatandaşların veresiye borçlarının kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA İzmir İl Başkanı Yiğit Aslanata, bu uygulamayla toplumda yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

İl Destek Koordinatörü Mesut Şaşmaz ise "Ecdadımızın bize miras bıraktığı bu anlamlı geleneği yaşatmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İyiliğin ve güzelliğin izinden yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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