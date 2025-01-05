1. Lig'de ilginç görüntü! Mustafa Yumlu ve hakem...

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor ile Erzurumspor FK 0-0 berabere kaldı. Maçın son anlarında Erzurumspor'da Mustafa Yumlu ile hakemin görüntüsü ise gündem oldu.

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Trendyol 1. Lig'in 18. Hafta maçında Erzurumspor FK, Ümraniyespor'a konuk oldu.

Ümraniye Stadyumu'ndaki mücadele başladığı gibi 0-0 bitti.

Erzurumspor FK, bu maçın ardından puanını 30 yaptı. Ümraniyespor ise puanını 23 yaptı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Manisa FK deplasmanına gidecek.

MUSTAFA YUMLU'NUN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Bu maçın son dakikalarında ortaya çıkan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oluşturdu.

Erzurumspor FK'nin deneyimli savunmacısı Mustafa Yumlu, bir pozisyon sonrası hakem Batuhan Kolak'a itirazda bulundu.

O anda hakemin eli cebine giderken Erzurumspor kaptanı, Kolak'a sarılarak "Hocam sınırdayım aman yapma" dedi.

Mustafa Yumlu'nun kart görmeme çabaları işe yaramadı ve hakem Kolak, tecrübeli stopere sarı kart gösterdi.

Böylece müsabakada tek sarı kart gören isim Mustafa Yumlu, bir sonraki hafta oynanacak Şanlıurfaspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

İşte o anlar: