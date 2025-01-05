Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine , "Trabzonlular'a buradan selam ediyorum. Sizlerin şahsında şu an kalbi bizimle atan bütün uşaklara sevgilerimi en derin muhabbetlerimi gönderiyorum." diye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden önce Trabzon'a geldiğini hatırlatarak, "Trabzon bir kez daha tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Size olan güvenimizi boşa çıkarmadınız. Ben de işte bu salonda tekrar söylüyorum. Allah ömür verdikçe son nefesimize kadar Trabzon'a hizmet edecek, canla başla çalışacağız." ifadesini kullandı.

Trabzonlulara seslenen Erdoğan kentin Yavuz Sultan Selim'i hakanlığa hazırlayan, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu şehir olduğunu hatırlattı.

"Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele konusunda Türkiye'nin terörsüz bir ülke haline geleceğini söyledi. Erdoğan, terör örgütü için yolun sonuna gelindiğini yineleyerek şunları kaydetti:

"Çatışmanın şiddetin istikrarsızlığın tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı her adımı incelikli düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. DEAŞ terör örgütünü de bozguna uğrattık. Terör örgütü için yolun sonu geldi. PKK'nın Suriye uzantısını sınırımızdan uzaklaştırdık.

Emperyalistlerin oyununa gelmeyeceğiz. Bu topraklarda fitne yetiştirmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyeceğiz. Biriz, beraberiz, hepimiz kardeşiz. Bizim aramıza hiç kimse giremeyecek. Hiç kimse bizim kadim birlikteliğimizi bozamayacak. Terör belasını da ortadan kaldırarak inşallah hedefe daha seri bir şekilde ulaşacağız."

Özgür Özel'e "çeyrek altın" sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den belediyelerin borçlarının kaç çeyrek altın ettiğini hesaplamasını istedi. Özel'in bu soruya yanıt veremediğini belirterek CHP Liderinin ne duymak istiyorsa onu söylediğini belirtti.

Erdoğan CHP'nin indirimli doğalgaz kararını mahkememe taşıdığını da belirterek şunları söyledi:

"Sayın Özel'e CHP'nin hizmet düşmanlığı arkasında hangi sebeplerin yattığını açıklığa kavuşturmaları gerektiğini ifade ettim. Borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun hesabını yapmasını tavsiye ettim. Hesap uzmanı olan Bay Kemal'den yardım almasının bizim için mahsuru olmadığını vurguladım. Sayın Özel akla uygun cevap veremedi.

CHP Genel Başkanı Ankara'da hızlı trene karşı çıkıyor ama Kars'a gidince millet ne duymak istiyorsa onu söylüyor. Her şeye zam yapıyorlar ama Kars'ta doğalgaza indirimden bahsediyor. Madem milletin indirimli doğalgaz kullanımını çok istiyordunuz indirim kararını neden mahkemeye taşıdınız.

Kars'a verilen sözleri İstanbul'da yerine getirmekten sizi alıkoyan nedir? Belediye şirketleri dağıtım bedellerinin yarısını vatandaştan almasın.

Daha da ilginci Sayın Özel'in doğalgaz desteği ile ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır. Evinde kullandığı doğalgaza verdiğimiz desteklerden haberi bile yok."