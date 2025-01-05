Blinken ilk kez anlattı: İsrail'de yerin 6 kat altında 9 saatlik toplantı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times'a konuştu. 7 Ekim saldırılarından hemen sonra İsrail'i ziyaret ettiğini belirten Blinken, yerin altı kat altında dokuz saat süren bir toplantıya katıldığını söyledi. Blinken o toplantıda neler konuşulduğunu da anlattı. İşte detaylar...
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan gazetesi New York Times'a konuştu. ABD'nin Dışişleri Bakanı, her şeye rağmen dünyanın dört yıl öncesinden daha iyi olduğunu düşünüyor. Blinken burada, İsraille ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gazze'de neler oluyor?: Biden yönetimi sona ererken, Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmalar devam ediyor.Son Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Filistinlilerin ölüm sayısı 45 bin olarak belirlendi. Gazze nüfusunun yüzde 90'ından fazlası şu anda yerinden edilmiş durumda. Nüfus açlıktan ve soğuktan ölürken, şeritteki tüm hastaneler harabeye dönmüş durumda. Kasım ayında bir BM komitesi, İsrail'in savaş uygulamalarının "soykırım özelliklerine uygun" olduğunu tespit eden bir rapor yayınladı.
Yerin 6 kat altında 9 saat
Tüm bu verilere istinaden Blinken'a, "İsrail, Gazze'de savaşın gerektirdiği kurallara saygı gösterdi mi?" sorusu yöneltildi. Blinken bu soruya yanıt olarak, "Biz bunu derinlemesine inceledik ve incelemeye devam ediyoruz. 7 Ekim'den beş gün sonra İsrail'e yaptığım ilk ziyarette, ekibimle birlikte Tel Aviv'deki ordu karargahında, Başbakanın da aralarında bulunduğu hükümet üyeleri ile yerin altı kat altında dokuz saat geçirdim." ifadelerini kullandı.
"Dokuz saat boyunca savundum"
Filistinlilere insani yardım ulaştırılması konusunu tartıştıklarını belirten Blinken, "Gazze'deki tek bir Filistinliye bile yardım ulaştırılmasını istemeyen kalabalığa karşı bunu dokuz saat boyunca savundum." dedi.