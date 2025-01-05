Fenerbahçe, Hatayspor karşısında hata yapmadı

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 39'a yükseltti ve lider Galatasaray ile farkı 8'e indirdi. En Nesyri'nin golleriyle galibiyete ulaşan sarı-lacivertliler, 19. haftada Konyaspor ile karşılaşacak.

Abone ol

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u ağırladı.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla galip tamamladı. Karşılaşmada Sarı-lacivertlilerin gollerini 17 ve 45+5'inci dakikalarda En Nesyri attı. Hatayspor'un tek sayısını 33'üncü dakikada Bilal Boutobba kaydetti.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko 90+5'inci dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından ligde 12'inci galibiyetini elde etti ve puanını 39 yaparak lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 8'e indirdi. Küme düşme hattında bulunan Hatayspor 9 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor'da iç saha karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u misafir edecek.

Fenerbahçe - Hatayspor maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

90'KAÇTI! 90+5: Fenerbahçe'de Dzeko penaltıyı dışarı attı.

90+3: Fenerbahçe'de Szymanski ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonu VAR'da izleyen hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını işaret etti.

90'Maçın sonuna 4 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

89'Çağlar'ın uzun pasını Erce ceza sahası dışında kafayla karşıladı.

84'Lamine Diack'ın müdahalesi sonucu Fred yerde kaldı. Karar faul.

79'Kostic'in yerden ortasında Szymanski En Nesyri'ye pas vermeyi düşündü fakat pas isabetsiz. Hatayspor kale vuruşu kullanacak.

67'Edin Dzeko, sol kanatta buluştuğu topu ceza sahası dışına doğru gönderdi. Osayi-Samuel'in vuruşu üstten auta çıktı.

63'TEHLİKELİ ATAK! Tadic'in orta saha yakınlarından yerden attığı ara pasında Fred, Erce ile karşı karşıya kaldı. Vurulan şutu, Erce Kardeşler topu kornere çeldi.

60'TEHLİKELİ ATAK! Kullanılan taç atışı sonrası topu önünde bulan Dzeko, ara pasında topu En Nesyri ile buluşturdu. En Nesyri'nin ceza sahasından vurduğu şutu Erce Kardeşler kurtardı.

57'Fenerbahçe rakip yarı alanda baskı kurdu.

51'TEHLİKELİ ATAK! Filip Kostic'in sol kanattan yerden ortası defansa çarptı ve Edin Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko'nun sol ayağıyla vurduğu şut zayıf kaldı ve Erce topu kontrol etti.

49'TEHLİKELİ ATAK! Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda En Nesyri kafayı vurdu, Erce'nin çıkardığı top Tadic'in önünde kaldı, Tadic'in şutu üstten auta gitti.

47'Bilal Boutobba, sağ kanattan içeri doğru sokuldu ve yerde kaldı. Hatayspor penaltı bekledi.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

İlk yarının son düdüğü geldi.

45'GOL! Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golüyle bir kez daha öne geçti! 2-1! Ceza alanı içindekşi karambol topu bir anda önünde bulan En-Nesyri kariyerinin en kolay gollerinden birine imza attı.

45'Hatayspor'da Aboubakar, kaleci İrfan Can'ın önde olduğunu görünce yaklaşık 60 metreden kaleyi yokladı. Top üst ağlara kaldı.

45'Kadıköy'de ilk yarının sonuna 5 dakika uzatma ilave edildi.

33'GOL! Hatayspor, Boutabba'nın golüyle maçta beraberliği yakaladı, 1-1. Sağdan ceza sahasına giren Boutabba, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top ağlara gitti.

23'KALECİ ERCE! Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Rakip yarı alanda sağ çaprazda Fred, ortasını uzak direğe gönderdi. En arkada Kostic'in yakın mesafeli şutunu kaleci Erce çıkardı.

20'Savunmadan seken topu ceza yayı önünde kontrol eden Fred, sol ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Erce topu kornere yolladı.

16'GOL! Fenerbahçe, En Nesyri'nin golüyle maçta öne geçti. Hatayspor savunmasında Kamil Ahmet Çörekçi'nin hatasında araya giren Dzeko, ceza sahasına sarkan En Nesyri'ye pasını aktardı. Faslı golcü karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

11'TEHLİKELİ ATAK! Tadic'in pası Dzeko ile buluştu, Dzeko'nun ara pasında Kostic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı gönderdi.

10'Filip Kostic'in ortasında Hatayspor defansının ters vuruşu sonrası top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

6'DİREK! Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan derin topa hareketlenen En Nesyri, sol ayağıyla çaprazdan şutunu çekti. Top yan direkten dışarı gitti.

3'Tadic ile Kilama'nın ikili mücadelesinde Tadic yerde kaldı. Oyun devam ediyor.

1'Kadıköy'de ilk düdük geldi ve maç başladı.

Fenerbahçe - Hatayspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Yiğit Ali, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Diack, Rui, Bilal, Funsho, Aboubakar