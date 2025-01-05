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Mourinho'dan Galatasaray'a 'Washington D.C.'li gönderme

Mourinho'dan Galatasaray'a 'Washington D.C.'li gönderme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı öncesinde takımın çalışmalarını değerlendirdi ve Dzeko ile En-Nesyri'nin birlikte sahaya çıkacağını belirtti. Rakiplere saygısının her zaman aynı olduğunu vurgulayan Mourinho, Galatasaray'a göndermede bulunarak, "Dünkü skandalı izlemek yerine Washington D.C.' dizisindeki skandalları izlemeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı öncesi açıklamalar yaptı. Mourinho yaptığı açıklamada, "Oyuncuların dinlenmesi için kısa bir ara vermiş olduk. 9 gün boyunca üst üste çalışabildik. Sezon ortasında bunu bulmak zor. Sıkı bir şekilde çalıştık. Bazı şeyleri geliştirdik, bazı yeni şeyler katmaya çalıştık. Bugün mesela Dzeko ve En-Nesyri birlikte başlayacaklar. Bunu denemek için çok şansımız olmamıştı çünkü Youssef sezon başı aramıza hemen katılamamıştı." dedi.

Portekizli teknik adam, "Paylaşımıma gelen 'Hatayspor'u neden analiz ediyorsun?' eleştirileri beni etkilemez. Real Madrid ya da Hatayspor ile oynamam fark etmez, işime odaklanarak çalışıyorum. Rakibe olan saygım her zaman aynı. Ben analizimi yaptım. Eksikleri onlar için bir şey değiştirmeyecek. Orta sahada çok opsiyonları var." ifadelerini kullandı.

"DÜNKÜ SKANDAL MAÇI İZLEYECEĞİME..."

Galatasaray'a göndermede bulunan Jose Mourinho, "Hatayspor'un maçını izlemeyi dünkü skandalı izlemeye tercih ederim. Bu skandallar her hafta olmaya başladı. Vaktimi bunları izleyerek geçirmek istemiyorum. Çok sevdiğim 'Washington D.C.' dizisindeki skandalları izlemeyi tercih ederim." açıklamasını yaptı.

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