Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya sert cevap!

Galatasaray, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Sarı kırmızılı kulüp, Türk futbolundaki adaletsizliklere vurgu yaparak yabancı VAR hakemi talebini yineledi ve Ilıcalı'nın tutarsız söylemlerini eleştirerek gerçek görüşlerini açıkça belirtmesini istedi.

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Galatasaray, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takım yaptığı açıklamada, "Galatasaray yaşanması muhtemel bu kaosu görmüş ve TFF'nin bu sezon başında yaptığı ilk toplantıda Yabancı VAR Hakemi talebini dile getirmiş ancak önerimiz karşılık bulmamıştır. Bu durumu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." dedi.

"GERÇEK GÖRÜŞLERİNİ NET ŞEKİLDE ORTAYA KOYSUNLAR"

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına gönderme yapan Galatasaray, paylaşımın devamında ise şunları kaydetti:

"Şu an ne dediği belli olmayan, gündemi değiştirmek için kulübümüze saldıran, bir gün Türk futbolunu yönetenleri göklere çıkartıp, ertesi gün aynı yönetimden şikayetçi olan rakibimizin gerçek görüşlerini net şekilde ortaya koymasını bekliyoruz."

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

ACUN ILICALI GALATASARAY'LA İLGİLİ NELER SÖYLEDİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, bugün kazandıkları Hatayspor maçının ardından rakipleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İşi sulandıranlar, başka yere sürenler, başka yerlere doğru taşımak isteyenler bir şekilde bizim anlattıklarımızı insanlara başka şekilde anlatıp sulandırarak, bu konuyu nasıl sulandırırız, nasıl bize de aynı şeyler yapılıyor falan şeklinde konuşmalıyız şeklinde değerlendirdiler. Bakıyorum, son 2 haftaya; dün Galatasaray maçında verilmeyen net penaltı 85. dakikada, bizim Eyüp maçında VAR'dan verilmeyen penaltı. İki penaltıyı kullandırsalar puan farkı bugün 4'tü."

"EN SON DÜNYA KUPASI ZAMANI KIRMIZI GÖRDÜLER!"

"Biz yönetim olarak bu işin neresinden baksak hakemlik olarak elimizde kalıyor. Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda, federasyonla mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar, 'Hakkımız yeniyor, inanılmaz şeyler oluyor' diyorlar. Kaç puan kaybettiler, sıfır. Bizim Göztepe maçında net penaltımız verilmedi, Eyüp maçında net penaltımız verilmedi. Galatasaray en son kırmızı kartı iç sahada, Dünya Kupası'ndan önce görmüş son defa. 2.5 yıldır nerdeyse kırmızı kart görmemiş takım, TFF bizi biçiyor, onu yapıyor bunu yapıyor diye TFF'ye saldırıyor. Bu bir komedi filmi."

"TORREIRA İYİ AKTÖR, EĞİTİMİNİ ALMIŞ"

"Biz bir mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur ama bu kadar mı olur, hayret içindeyim. Torreira'nın pozisyonu... Torreira iyi aktör. Dikkat edin orada göğsünü tutuyor, eliyle çıkarıp göğsünü tutuyor. Eğitimini almış. Hakemin gözü önünde hakemi alkışlıyor, hakem de futbolcuya bakıyor. Dünyanın her yerinde sarı kart. Veremiyor. Sadece bu sene 35-40 sarı kart vermemişler. Adamın iki ayağına basana kırmızı kart vermezsen, son adamı düşürene kırmızı kart vermezsen ne olacak. Gündemimiz yarın, Türkiye'deki hakem rezaleti."

"YABANCI HAKEM İSTİYORUZ"

"Bu hakemlerle bu lig yürür diyorlarsa bir şey diyemem. Yabancı hakem istiyoruz. Hata yapsa da bir tarafa yakın olmasın hatalar istiyoruz. Dünyanın her yerinde hakemler hata yapıyor ama Torreira'nın pozisyonunda hiçbir hakem tereddüt etmez, bunlar vermiyor. 2.5 senedir kırmızı kart görmüyorlar evlerinde, önemli maçlarda cezalı oyuncuları olmuyor. Bütün bunlar tesadüf mü? Sorsan, 'lisede kopya çektin Acun' falan diyorlar. Seviyeleri şu durumda; haksızlık yapıyorsun diyoruz, Acun şöyle böyle diyorlar."

"PUAN FARKI KAPANACAK, İNANIYORUZ"

"Galatasaray'ın kazanmasından sonra moral bozukluğu olmadı. Takım kenetlendi. Her şeylerini ortaya koyuyorlar. Bu puan farkının kapanabileceğini biliyorlar, maçlara asılıyorlar. Yeni transferler de yapacağız. Ara kapanacak. İnanıyoruz. İnanç problemi yok."

"BİR TAKIM NET ŞEKİLDE İTİLİYOR, AYRICALIKLI!"

"Adalet yok. Bu hafta sonu tescilidir. Futbolda adalet tecelli etmiyor. Haksızlık var. Net bir şekilde bir takım itiliyor, ayrıcalık tanınıyor. Bunların hepsi gerçek. İnkar edilemez. İnkar eden komik duruma düşer. 2 tane yüzde 200 penaltı pozisyonu hakkaniyetli verilse puan farkı bugün 4'tü."