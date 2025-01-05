Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı

Türk arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, sanatçının mal varlığı merak konusu oldu. Tayfur’un serveti, uzun yıllar yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla ortaya çıktı.

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Ferdi Tayfur'un servetini, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris'in internet siteleri haberleştirdi.

MarmarisManşet, sanatçının 1981 yılında Necla Nazır ile film çekmek için ilçeye geldiğini ve bu tarihten itibaren bölgeye hayran olduğunu yazdı. Habere göre sanatçı, burada sırayla önemli taşınmazlar almaya başladı. İlçede "Olmaz Olsun" isimli filmini çeken sanatçı, yakın arkadaşı Ahmet Selçuk İlkan ile buraya yerleşmeye karar verdi. Önce İçmeler'e yerleşen sanatçı, ardından Gökbel Villaları, sonra da bir apartman derken, en son vefatına kadar oturduğu Cennet Adası'ndaki mülkü aldı.

İŞTE FERDİ TAYFUR'UN SERVETİ

Ferdi Tayfur, uzun yıllar Türkiye'nin bir numaralı sanatçısıydı ve film ile müzik gelirlerinden önemli servet elde etti. Sanatçının tutumlu davranarak, ciddi gayrımenkul yatırımları yaptığı anlaşılıyor. Haberde, sanatçının Marmaris'te bir koy, bir yarımada, Adana'da 50 daire, İstanbul'da ise 30 ev ve 6 villası olduğu belirtildi.

2000'li yılların başından itibaren ilçede yaşayan sanatçıyı yöre halkı "Marmarisli Ferdi baba" olarak benimsedi.

Sanatçının farklı birlikten 5 çocuğu bulunuyor.