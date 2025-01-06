SGK uzmanı Cem Kılıç'tan yemek kartlarıyla ilgili dikkat çeken yazı

SGK’nın yemek yardımı genelgesi uzun süredir bekleniyordu ve nihayet yayımlandı. Ancak yeni düzenleme, bazı teknik ifadelerin farklı yorumlanmasıyla işverenler arasında kafa karışıklığı yarattı. Cem Kılıç, bu genelgeye ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yemek yardımlarına ilişkin yeni bir genelge yayımladı. Danıştay kararıyla uyumlu olan bu genelge, işyerleri için uzun süredir beklenen önemli bir konuyu karara bağladı. Ancak bazı teknik ifadelerin farklı şekillerde yorumlanması, işverenler arasında gereksiz bir tedirginlik yarattı.

Cem Kılıç’a göre, en çok tartışılan konu, yemek kartlarının marketlerde kullanılabilirliği oldu. Bu durum, modern iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olmayan bir tartışma olarak nitelendirildi.

'Yemek kartlarının kullanımı açık ve net'

Tartışmaları Milliyet'teki yazısında değerlendiren Cem Kılıç, genelgedeki ifadelerin aslında çok net olduğunu belirtti:

"Yemek kartlarına yüklenen tutarlar, nakit ya da nakit yerine geçecek şekilde başka amaçlarla kullanılmazsa prime esas kazanca dahil edilmeyecek."

Bu ifadede geçen “başka amaçlarla kullanma” ifadesinin anlamı ise şunları içeriyor:

Kartlardaki bakiyelerin bankamatiklerden nakit olarak çekilmesi,

Elektronik eşya, akaryakıt veya telefon gibi ürünlerin satın alınması.

Mevcut kullanım alanlarıyla yemek kartlarının, nakit yerine geçen bir ödeme aracı olmadığı net bir şekilde anlaşılıyor.

Marketlerde kullanım yasak mı?

Cem Kılıç, yemek kartlarının marketlerde kullanılmasının ayni yardım niteliğini değiştirmediğini vurguladı. Marketlerden yemek temin etmek, çalışanların günlük yaşamına kolaylık sağlıyor. Özellikle uzaktan çalışanlar veya yemek yardımını farklı ihtiyaçlar için kullanmak isteyenler açısından bu kullanım şekli modern iş dünyasının bir gerçeği olarak görülüyor.

İşverenler ve çalışanlar nasıl etkileniyor?

Kılıç’a göre, tartışmaların odak noktası yemek yardımlarının tekel ürünleri, elektronik eşya ve akaryakıt gibi ilgisiz alanlarda kullanılmasını sınırlamak olmalı. Geçmişte bu tür yanlış kullanımlardan rahatsızlık duyan SGK, yeni düzenlemeyle bu tür kullanımları engellemeyi hedefliyor. Ancak çalışanların marketlerden yemek temin etmesi gibi doğal ve zararsız uygulamaların yasaklanması mantıklı bir çözüm değil.

SGK’nın yaklaşımı modern mi?

Cem Kılıç, SGK’nın yasaklayıcı bir tutuma sahip olmadığını, aksine mevzuatı güncel ihtiyaçlara uygun şekilde yorumladığını belirtti. Ancak mevzuattaki bazı teknik ifadelerin geniş mi yoksa dar anlamda mı yorumlanacağına dair tartışmalar, konuyu karmaşık hale getiriyor.

Cem Kılıç, yemek yardımı genelgesindeki teknik ifadelerin yanlış anlaşılmasının işveren ve çalışanları gereksiz yere tedirgin ettiğini belirtiyor. SGK’nın amacı, yemek yardımlarını yalnızca amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak. Tartışmaların temel amacı da bu çerçevede ele alınmalı.