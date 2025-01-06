Beylikdüzü'nde 70 hafıza icazet merasimi

İstanbul Beylikdüzü İlçe Müftülüğü’ne bağlı Hacı Sacit Ateş Kur’an kursunda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 70 hafız öğrenci için Fatih Sultan Mehmet Camii’nde icazet merasimi gerçekleştirildi.

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Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, hafızlığın ve hafızlık eğitiminin önemine değindiği konuşmasında hafız öğrencileri, velilerini ve hocalarını tebrik etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencileri tebrik ederek tüm katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da hafızlığını başarı ile bitiren öğrenciler ile hocalarını ve onlara destek olan velilerini tebrik etti.

Reisülkurra Mustafa Demirkan’ın dua ettiği program, hafızlara belge ve hediyelerinin takdim edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Programa Beylikdüzü İlçe Kaymakamı Bülent Karacan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat Dini İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Muhammed Coşkun, Beylikdüzü İlçe Müftüsü Kadir Koçak, İlçe Müftüleri, Kur’an kursu öğreticileri, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

Program sonrasında Beylikdüzü İlçe Müftülüğünce hizmete alınan cami ve Kur’an kursları ile gençlik merkezlerinin toplu açılışı gerçekleşti.