Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan hakemlere ve Galatasaray'a tepki Torreira iyi bir aktör

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Atakaş Hatayspor maçının ardından, hakemleri ve Galatasaray'ı eleştirdi. Ilıcalı, "İyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi. Öbür tarafta hakemin gözü önünde hakemi alkışlayan futbolcuyu görüyoruz. Bütün dünyada bu sarı kart ama veremiyor." dedi.

Abone ol

Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ilıcalı ligin 18. haftasında oynanan maçlarda Türk hakemliği açısından "MR çekildiğini" söyledi.

Hafta sonundaki maçların sezon boyunca anlattıklarının özeti olduğunu ifade eden Ilıcalı, "İsyan ettiğimiz konuda 'Delil aramayın, Türk hakemliğinin durumu bu' şeklinde bir hafta oldu. Yönetim olarak da görüştük. Yarın da başkanımız ve yönetim kurulu olarak bir araya geleceğiz. Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu. İşi sulandırmaya çalışanlar, başka yerlere çekenler, 'Bize de aynı şeyler yapılıyor' diyorlar. Son 2 haftaya bakalım. Dün Galatasaray maçında 85. dakikada verilmeyen net penaltı ve bizim Eyüpspor maçında VAR'dan verilmeyen net penaltı kullanılsa bugün puan farkı 4'tü." yorumunu yaptı.

Futbol ortamının "adaletsiz" olduğunu dile getiren Ilıcalı, "Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda, federasyonla mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar 'Hakkımız yeniyor, inanılmaz şeyler oluyor' diyorlar. Kaç puan kaybettiniz?" diye sordu.

"Neredeyse 2,5 yıldır evinde kırmızı kart görmemiş, federasyona saldırıyor"

"Bizim maçlarımızda yapılanları herkes biliyor." ifadesini kullanan Ilıcalı, şöyle devam etti:

"Göztepe maçında net penaltımız verilmedi, Eyüpspor maçında net penaltımız verilmedi. Bu 2 maçta verilmeyen penaltılardan kaybımız 4. Öbür tarafa bakıyoruz, Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş. Neredeyse 2,5 yıldır evinde kırmızı kart görmemiş, federasyona saldırıyor. Bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum. Herkesin kabul ettiği en az 4-5 kırmızı kart var Galatasaray'ın görmediği."

"Adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız"

Ilıcalı, "futbolda hataların olabileceğini ancak hataların bir takım lehine olduğunda adaletin olmayacağını" vurguladı.

"Adalet olmazsa isyan çıkar, kaos çıkar." diyen Acun Ilıcalı, "Hocamız isyanda. Bugün son derece morali bozuktu. Dün Galatasaray maçından sonra 'Bizim rakibimiz kim? Gerçekten rakibimizin Galatasaray olduğunu düşünüyor musunuz?' diye sordu. Niye bizde oluyor bu, neden bu durumdayız, değerlendirmek lazım. Böyle devam etmeyeceği zaten ortada. Sonuna kadar savaşacağız bu konuyla ilgili, kimsenin şüphesi olmasın, adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız. Bunu sağlamak için buradayız. Şu anda futbolda adalet yok. Dün 15 hakemin hepsinin 'penaltı' dediği penaltıyı hakem çalmadı, VAR müdahale etmedi. Önceki haftada Eyüpspor ile oynadığımız maçta verilmeyen net penaltımız var. Bu yola artık baş koyduk. Kimse bu davadan döneceğiz zannetmesin. Artık Türk hakemliğinin bittiğini Türkiye görmüştür. İnşallah adil bir lige, adaletin tecelli ettiği bir lige kavuşuruz." temennisinde bulundu.

"İyi bir aktör de Torreira"

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunun yarın toplanacağını hatırlatan Ilıcalı, "Açıkça ittirilen bir rakip var. biz de mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur da bu kadar olur mu? İyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi. Öbür tarafta hakemin gözü önünde hakemi alkışlayan futbolcuyu görüyoruz. Bütün dünyada bu sarı kart ama veremiyor. Bu sezon 35-40 tane sarı kart verilmemiş. Seni alkışlayan futbolcuya sarı kart veremezsen, son adamı düşürene vermezsen nasıl olacak? Gündemimiz Türkiye'de yaşanan hakem rezaleti." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası Transfer çalışmaları

Acun Ilıcalı, takımın güçlenmesi için transfer çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin liderle arasındaki 8 olan puan farkın sezonun kalan bölümünde kapanacağını öngören Ilıcalı, "20 maç var. 20 maçın olduğu bir ligde puan farkı kapanır ama önce adaletin sağlanması lazım. İki takım adil şartlarda mücadele etsin ondan sonra görelim bakalım fark kapanıyor mu kapanmıyor mu? Bu arada biz de takımımızın gücünü artırmak için iyi transferler yapacağız. Bu puan farkı Türkiye'de daha önce defalarca kapanmış bir fark. Ama bir adalet olsun, bizi öyle eleştirin. Biz hata yapmayan insanlar değiliz. 2 takım adil mücadele etsin, bizi sonra eleştirin. Karşı tarafın koluna 20 kilo takıp 'Niye senden daha ağır' demeyin sonra." dedi.

Bütün bunlar tesadüf mü?

Ziraat Türkiye Kupası'na katılımının yönetim kurulu toplantısında değerlendirileceğini aktaran Ilıcalı, yabancı hakem konusuyla ilgili de şöyle konuştu:

"Eğer yetkililer 'Bu hakemlerle bu ligde yürü' diyorlarsa bir şey diyemem. Ama biz yabancı hakem istiyoruz. Hata yaparlarsa da bir tarafa yakın hatalar yapılmasın. Geçen hafta Torreira'nın aynı pozisyonunda hemen penaltı çalınıyor. Niye bu takım 2,5 yıldır sahasında kırmızı kart görmüyor? Neden önemli maçlarda kimse cezalı duruma düşmüyor? Bütün bunlar tesadüf mü? Bunu sorunca da 'Acun sen lisede kopya çekmiştin' diye garip şeyler duyuyoruz. Seviye bu boyutta. Biz haksızlık var diyoruz, yöneticileri çıkıp benim hakkımda atıp tutuyor. Ne diyecekler ki '2,5 yılda 15 kırmızı kartımız verilmedi, tesadüf' derler, başka bir şey diyemezler ki."

"Oyuncular özellikle Samet'in yuhalanmasına çok üzüldüler"

Futbolcuların kenetlendiğini ve her şeylerini ortaya koyduğunu aktaran Ilıcalı, oyuncu grubunun puan farkının kapanacağına inandığını anlattı.

Tribünlerin takıma ve yönetime tepkisinin oyuncuları olumsuz etkilediğini dile getiren Ilıcalı, "Taraftar eleştirebilir, sonuna kadar saygı duyarız ama maç sırasında negatif enerji vermek bindiğin dalı kesmektir. Ben yıllarca tribünlerdeydim, hiçbir zaman futbolcu yuhalamadım. Taraftarlarımız bizim 12. adamımız. Onlardan destek bekliyoruz. Ama karşı hamle yapacaklarsa futbolcularımız üzülüyor. Bunu konuştuk futbolcularla. Oyuncular özellikle Samet'in yuhalanmasına çok üzüldü. Bugün sonuna kadar mücadele edeceğimiz, bizim takıma inandığımız bir sezonda futbolcularımızın moralini bozmamak lazım." dedi.

"Puan farkı 4'tü"

Atakaş Hatayspor maçının uzatma dakikalarında sarı-lacivertli takım lehine verilen penaltıda taraftarların gösterdiği tepkiyle ilgili de konuşan Ilıcalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda hakem VAR'da niye 2 dakika izliyor diye taraftarın tepkisi oldu. Bu çok normal bir tepki. Hadi görmedin tamam, VAR'a gittin, Szymanski'ye yapılan ortada. Öbür tarafta zaten 15 saniyede karar ısmarlama şekilde gelirdi. Adalet yok. Bu hafta sonu da bunun tescilidir. Türkiye'de futbolda adalet tecelli etmiyor. Bir takım net bir şekilde itiliyor, bir takıma ayrıcalık tanınıyor. Bunları da kimse inkar edemez, eden de komik duruma düşer. 2 tane yüzde 200'lük penaltı pozisyonunun yerini değiştirseniz bugün puan farkı 4'tü. İnşallah futbola adaleti getireceğiz."