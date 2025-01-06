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Akaryakıta zam geliyor! Tabela değişiyor, benzin ve motorinin litresi ne kadar?

Akaryakıta zam geliyor! Tabela değişiyor, benzin ve motorinin litresi ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına yılın ilk zammı geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatları artıyor. Tabela değişecek, litresi ne kadar olacak?

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Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yeni yılın ilk yeni haftasına akaryakıt fiyatları zamla başlıyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 1 lira 27 kuruş zamlanacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre motorin grubunda ise şu an için bir değişiklik bulunmuyor. 

Güncel akaryakıt fiyatları

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA? 

İstanbul (Avrupa): 44.04 TL
İstanbul (Anadolu): 43.88 TL

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA? 

İstanbul (Avrupa): 44.75 TL
İstanbul (Anadolu): 44.65 TL

LPG'NİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 26.41 TL
İstanbul (Anadolu): 25.87 TL

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