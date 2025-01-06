Akaryakıta zam geliyor! Tabela değişiyor, benzin ve motorinin litresi ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına yılın ilk zammı geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatları artıyor. Tabela değişecek, litresi ne kadar olacak?

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Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yeni yılın ilk yeni haftasına akaryakıt fiyatları zamla başlıyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 1 lira 27 kuruş zamlanacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre motorin grubunda ise şu an için bir değişiklik bulunmuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 44.04 TL

İstanbul (Anadolu): 43.88 TL



MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 44.75 TL

İstanbul (Anadolu): 44.65 TL

LPG'NİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 26.41 TL

İstanbul (Anadolu): 25.87 TL