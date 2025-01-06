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Sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu

Sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu

Sigaraya zam geldi, 6 Ocak 2025 tarihi itibariyle sigara fiyatlarında artış gerçekleşti. ÖTV zammı ile birlikte bir sigara grubunda fiyatlar yükselirken, "En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı belli oldu. Bir sigara grubuna gelen zam sonrası en ucuz sigara 81 TL'ye yükseldi. İşte 6 Ocak 2025 sigara zammının detayları...

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6 Ocak 2025 itibariyle bir sigara grubuna zam geldi. Yeni yılın gelmesiyle birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı sigaraya da yansımaya başladı. Zam haberi sonrası tiryakiler "Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor.

Sosyal medyada yayılan yeni sigara fiyat tarifesi gündem oldu. Bir sigara grubunun tüm ürünlerine 6 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ÖTV zammı geldi. Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 110 TL; en ucuzu ise 81 lira oldu.

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