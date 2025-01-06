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12.5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Eski yüzbaşı Adana'da yakayı ele verdi

12.5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Eski yüzbaşı Adana'da yakayı ele verdi

Adana'da hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski yüzbaşı yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan hakkında 12,5 yıl hapis cezası olan eski yüzbaşı Ali Emre Eral'ın (34) saklandığı evi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Eral'ın, Genelkurmay Başkanlığında görevliyken FETÖ'nün "deniz kuvvetleri yapılanması"nda yer aldığının belirlenmesinin ardından ihraç edildiği öğrenildi.

Örgütün sohbet toplantılarına katıldığı ve kendisini yakından takip eden "örgüt abisine" ordudaki gözlemlerini aktardığı iddia edilen Eral, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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