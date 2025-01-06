BIST 10.080
DOLAR 35,36
EURO 36,53
ALTIN 2.993,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırklareli'nde otomobil ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kırklareli'nde otomobil ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Nilay Özdemir idaresindeki 34 BRV 405 plakalı otomobille Süleyman Şahin yönetimindeki 39 ADE 900 plakalı otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD sevk edildi.

Kazada sürücülerle Emine Hazer, Ecem Hazer, Şadi Özdemir, Tuncay Bayın ile Halime Şahin yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sürücü Şahin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP İmralı heyetiyle görüşecek mi? Özel net tarih vermedi
CHP İmralı heyetiyle görüşecek mi? Özel net tarih vermedi
Sanal büyücünün ağına düşen iş kadını hayatının şokunu yaşadı, anlattıkları kan dondurdu
Sanal büyücünün ağına düşen iş kadını hayatının şokunu yaşadı, anlattıkları kan dondurdu
Üç harfli market zincirinde satılan sütler toplatılıyor! İçinden süt yerine su çıktı
Üç harfli market zincirinde satılan sütler toplatılıyor! İçinden süt yerine su çıktı
İstanbul'a önce çamur sonra kar yağacak! Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a önce çamur sonra kar yağacak! Meteoroloji tarih verdi
Karayolları Genel Müdürlüğü 41 sözleşmeli personel alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 41 sözleşmeli personel alacak
"Narkokapan-5" operasyonlarında 1713 şüpheli yakalandı
"Narkokapan-5" operasyonlarında 1713 şüpheli yakalandı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu
Sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu
Erdoğan duyuracak! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Erdoğan duyuracak! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Akaryakıta zam geliyor! Tabela değişiyor, benzin ve motorinin litresi ne kadar?
Akaryakıta zam geliyor! Tabela değişiyor, benzin ve motorinin litresi ne kadar?
Ferdi Tayfur'un en yakın dostu son isteğini açıkladı!
Ferdi Tayfur'un en yakın dostu son isteğini açıkladı!
SGK uzmanı Cem Kılıç'tan yemek kartlarıyla ilgili dikkat çeken yazı
SGK uzmanı Cem Kılıç'tan yemek kartlarıyla ilgili dikkat çeken yazı