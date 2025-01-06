BIST 10.080
DOLAR 35,36
EURO 36,53
ALTIN 2.993,32
HABER /  SPOR

NBA'de Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Rockets, Lakers'ı yendi

NBA'de Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Rockets, Lakers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 119-115 yendi.

Abone ol

NBA'de 6 maç yapıldı. Rockets, konuk ettiği Lakers'ı 4 sayı farkla mağlup ederken Şengün, 14 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ile oynadı.

Rockets'ta Jalen Green, 33 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Lakers'ta ise Anthony Davis 30, LeBron James ve Austin Reaves ise 21'er sayı ile oynadı.

Thunder'dan üst üste 15. galibiyet

Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 105-92 yenerek art arda 15. galibiyetine ulaştı.

Batı Konferansı'nda 30 galibiyetle zirvede bulunan Thunder'da, Shai Gilgeous-Alexander 33 sayı, 11 ribaunt kaydetti. Celtics'te ise Jayson Tatum, 26 sayı, 10 ribaunt ile oynarken mağlubiyete engel olamadı.

Cavaliers'tan üst üste 10. galibiyet

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 115-105 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, Jarrett Allen 19 sayı ve 11 ribauntla oynadı. Hornets'ta ise LaMelo Ball ve Brandon Miller, 24'er sayı attı.

Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 115-105

Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 98-110

Orlando Magic-Utah Jazz: 92-105

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 119-115

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 99-129

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 105-92

ÖNCEKİ HABERLER
Kırşehir'de işçi servisi ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı
Kırşehir'de işçi servisi ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı
Gözaltına alınmıştı! Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında karar verildi
Gözaltına alınmıştı! Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında karar verildi
Yunanistan'da 4 günlük yas ilan edildi
Yunanistan'da 4 günlük yas ilan edildi
Kırklareli'nde otomobil ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kırklareli'nde otomobil ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
CHP İmralı heyetiyle görüşecek mi? Özel net tarih vermedi
CHP İmralı heyetiyle görüşecek mi? Özel net tarih vermedi
Sanal büyücünün ağına düşen iş kadını hayatının şokunu yaşadı, anlattıkları kan dondurdu
Sanal büyücünün ağına düşen iş kadını hayatının şokunu yaşadı, anlattıkları kan dondurdu
Üç harfli market zincirinde satılan sütler toplatılıyor! İçinden süt yerine su çıktı
Üç harfli market zincirinde satılan sütler toplatılıyor! İçinden süt yerine su çıktı
İstanbul'a önce çamur sonra kar yağacak! Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a önce çamur sonra kar yağacak! Meteoroloji tarih verdi
Karayolları Genel Müdürlüğü 41 sözleşmeli personel alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 41 sözleşmeli personel alacak
"Narkokapan-5" operasyonlarında 1713 şüpheli yakalandı
"Narkokapan-5" operasyonlarında 1713 şüpheli yakalandı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu
Sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu