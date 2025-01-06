BIST 10.098
DOLAR 35,36
EURO 36,63
ALTIN 2.987,77
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

En düşük emekli maaşı için iki senaryo masada! Cem Küçük o rakama işaret etti

En düşük emekli maaşı için iki senaryo masada! Cem Küçük o rakama işaret etti

Emekli zammı enflasyon farkı ile yüzde 15,75 oldu. 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için kabineden çıkacak karar merak ediliyor. Gazeteci Cem Küçük en düşük emekli maaşı için masadaki 2 senaryoyu açıkladı.

Abone ol

SSK, Bağ-Kur​ emekli zammı​ yüzde 15,75 olarak netleşirken, memur emeklisi için bu oran yüzde 11,54 oldu. Taban aylık düzenlemesi için kabineden çıkacak karar etkili olacak. En düşük emekli maaşı alan milyonlar ise yeni rakamı merak ediyor. 

Emekli maaşında 2 seçenekli zam formülünü Cem Küçük şöyle açıkladı:

"Meclis’e gelecek düzenlemede iki senaryo tartışılıyor. Yüzde 16’lık zamla en düşük maaşın 14,500’e çıkması masada.

İkinci senaryoda ise emekli zamlarının eşitlenip refah payıyla yüzde 20’ye çıkması ve en düşük maaşın 15 bin TL olması tartışılıyor."

Ocak ayının 3. haftası meclis'e gelecek

 Tgrthaber'de yer alan habere göre 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için gerekli yasal düzenlemenin ocak ayının üçüncü haftasına kadar tamamlanması planlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de 5 eyalette olağanüstü hal ilan edildi
ABD'de 5 eyalette olağanüstü hal ilan edildi
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın kadın yapılanmasına darbe
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın kadın yapılanmasına darbe
12.5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Eski yüzbaşı Adana'da yakayı ele verdi
12.5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Eski yüzbaşı Adana'da yakayı ele verdi
Piknik tüpü patladı! Sonrası çok feci...
Piknik tüpü patladı! Sonrası çok feci...
NBA'de Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Rockets, Lakers'ı yendi
NBA'de Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Rockets, Lakers'ı yendi
Kırşehir'de işçi servisi ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı
Kırşehir'de işçi servisi ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı
Gözaltına alınmıştı! Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında karar verildi
Gözaltına alınmıştı! Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında karar verildi
Yunanistan'da 4 günlük yas ilan edildi
Yunanistan'da 4 günlük yas ilan edildi
Kırklareli'nde otomobil ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kırklareli'nde otomobil ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
CHP İmralı heyetiyle görüşecek mi? Özel net tarih vermedi
CHP İmralı heyetiyle görüşecek mi? Özel net tarih vermedi
Sanal büyücünün ağına düşen iş kadını hayatının şokunu yaşadı, anlattıkları kan dondurdu
Sanal büyücünün ağına düşen iş kadını hayatının şokunu yaşadı, anlattıkları kan dondurdu
Üç harfli market zincirinde satılan sütler toplatılıyor! İçinden süt yerine su çıktı
Üç harfli market zincirinde satılan sütler toplatılıyor! İçinden süt yerine su çıktı