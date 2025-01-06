En düşük emekli maaşı için iki senaryo masada! Cem Küçük o rakama işaret etti

Emekli zammı enflasyon farkı ile yüzde 15,75 oldu. 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için kabineden çıkacak karar merak ediliyor. Gazeteci Cem Küçük en düşük emekli maaşı için masadaki 2 senaryoyu açıkladı.

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SSK, Bağ-Kur​ emekli zammı​ yüzde 15,75 olarak netleşirken, memur emeklisi için bu oran yüzde 11,54 oldu. Taban aylık düzenlemesi için kabineden çıkacak karar etkili olacak. En düşük emekli maaşı alan milyonlar ise yeni rakamı merak ediyor.

Emekli maaşında 2 seçenekli zam formülünü Cem Küçük şöyle açıkladı:

"Meclis’e gelecek düzenlemede iki senaryo tartışılıyor. Yüzde 16’lık zamla en düşük maaşın 14,500’e çıkması masada.

İkinci senaryoda ise emekli zamlarının eşitlenip refah payıyla yüzde 20’ye çıkması ve en düşük maaşın 15 bin TL olması tartışılıyor."

Ocak ayının 3. haftası meclis'e gelecek



Tgrthaber'de yer alan habere göre 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için gerekli yasal düzenlemenin ocak ayının üçüncü haftasına kadar tamamlanması planlanıyor.