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Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kulübe ve şehre yönelik destekleri için teşekkür etti.

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Doğan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kulübümüze ve şehrimize yönelik kıymetli destekleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Kulübünün gelecek yıllara damga vuracak projelerinden biri için Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik arazinin kulüplerine tahsis edilmesinin kendilerini mutlu yarınlara çok daha güçlü taşıyacağını belirten Doğan, "Ayrıca Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park bünyesindeki ticari ünite ve bölümlerin kulübümüze tahsis edilmesi de gelir getirici büyük projeleri hızlıca hayata geçirmemizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, bu kapsamda daha önceden görüşmelere başladıkları markalarla iş birliği için hızlıca aksiyon alabileceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Trabzonspor camiası olarak, bu önemli adımların kulübümüze ve Türk futboluna katacağı değerin farkındayız. Bizlere duyulan bu güven ve destek sayesinde hem şehrimize hem de ülke futboluna katkılarımızı her geçen gün artırarak devam ettirmekte kararlıyız. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Trabzon milletvekillerimiz Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın'a, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e bir kez daha şükranlarımızı ifade ediyoruz."

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