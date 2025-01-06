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Emeklilere refah payı verilecek mi? Kulislerde yüzde 4.21'lik fark için konuşulan senaryo

Emeklilere refah payı verilecek mi? Kulislerde yüzde 4.21'lik fark için konuşulan senaryo

Emeklilerin gözü kulağı kabine toplantısında. Emeklilere refah payı verilmesine yönelik çalışma olmadığı, memur emeklileriyle, işçi emeklilerinin aylıkları arasında oluşan yüzde 4.21’lik farklın kapatılmasının değerlendirilebileceği, ancak henüz karar verilmediği kulislerde konuşuluyor.

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TÜİK’in 3 Ocak’ta açıkladığı enflasyon oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15.75,  memur ve memur emeklisi ise yüzde 11.54 artış alacak.

Ocak ayında verilecek zam oranlarının netleşmesinin ardından gözler en düşük emekli aylığı artışı ile emeklilere  ‘refah payı’ verilip verilmeyeceğine çevrildi.

12 bin 500 lira olan emekli aylığının artırılacağı bu konuda çalışma yapıldığı ekonomi yönetimi tarafından açıklandı. 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren artış için yasal düzenleme ihtiyacı bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, bu konudaki düzenlemenin yer alacağı yasa teklifine bu hafta ekonomi yönetimi ve AK Parti Meclis Grubunun birlikte yapacağı çalışma ile son şeklinin verilmesi ve gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor. Kulislerde en düşük emekli aylığının yüzde 20 oranında bir artışla 15 bin liraya çıkabileceği dile getiriliyor. 

“Refah payı yok, fark eşitlenebilir”

Ekonomi gazetesinden Canan Sarıkaya'nın haberine göre kaynaklar, memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesinin şimdilik gündemlerinde olmadığını bu yönde bir çalışma da yapılmadığını belirttiler. 16.5 milyonu bulan emekli sayısı ve getireceği yüke dikkat çektiler. Ancak, memur emeklileriyle, işçi emeklilerinin aylıkları arasında oluşan yüzde 4.21’lik farklın kapatılmasının değerlendirilebileceği, bu konuda da henüz bir karar verilmediği, yapılacak etki analizi sonucu bir karara varılacağı belirtiliyor. Daha önceki yıllarda memur ve emeklileri lehine fark oluşması nedeniyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları memur emeklileriyle eşitlenmişti. Şimdi tam tersi bir durum ortaya çıktı yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri lehine bir fark oluştu. Eğer aradaki farkın eşitlenmesi konusunda bir karar alınırsa, bunun da yasal düzenleme ile yapılması gerekiyor.

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