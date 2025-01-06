UKOME toplandı! Ulaşıma büyük zam tek geçiş ücreti bakın ne kadar olacak?

Toplu taşıma zammı için UKOME toplandı ve İBB'nin yüzde 55 zam teklifi değerlendirilecek. Tek geçiş ücretinin 31 TL’ye, 180 biletlik abonman fiyatının 2 bin 433 TL’ye yükselmesi gündemde...

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İstanbul’da yeni yılda geçerli olacak toplu taşıma ücret tarifesi için beklenen UKOME toplantısı başladı.

Daha önce 26 Aralık’ta yapılması planlanan ancak ertelenen toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından önerilen yüzde 55 zam teklifi değerlendirilecek.

Tam biniş ücreti...

Toplu taşımada tam biniş ücreti 20 TL’den 31 TL’ye yükselebilir. Ayrıca, zam oranının abonman fiyatlarına yansıtılması durumunda, 180 biletlik abonman ücreti 2 bin 433 TL’ye ulaşacak.

İstanbul'da toplu ulaşım zammı ne zaman geçerli olacak?

UKOME toplantısında alınacak kararların ardından yeni toplu taşıma ücret tarifesi 13 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Zam oranları ve yeni fiyatlar İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor.