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Rize’nin yeni çarşısı kentsel dönüşümde örnek oldu! Bakan Kurum: Rize Meydanı’nın çehresini değiştirdik

Rize’nin yeni çarşısı kentsel dönüşümde örnek oldu! Bakan Kurum: Rize Meydanı’nın çehresini değiştirdik

Rize Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile şehir hem örnek bir meydana hem de modern iş yerlerine kavuştu. TOKİ tarafından 404 ofis ve 216 iş yerinin yapımı tamamlandı. Meydanın yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Rize’de kent meydanını en son ne zaman gördünüz? Meydanın çehresini değiştirdik, eski ve riskli yapıları kaldırdık, tamamen doğal dokuya uygun şekilde yeniledik. Rizeli hemşehrilerimize yakışır hale getirdik” ifadelerini kullandı.

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Rize şehir merkezinde deniz dolgusu üzerine yapılması nedeniyle sağlamlığını yitiren Çarşı Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşümle yenilendi. Rize Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 25 dönüm alan içerisine 404 ofis ve 216 iş yerinin yapımı tamamlandı.

Projeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Rize’de kent meydanını en son ne zaman gördünüz? Meydanın çehresini değiştirdik, eski ve riskli yapıları kaldırdık, tamamen doğal dokuya uygun şekilde yeniledik. Rizeli hemşehrilerimize yakışır hale getirdik” ifadelerini kullandı.

Rize’de ticaretin merkezi

Rize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş da vatandaşlarla istişareler sonucunda kimseyi mağdur etmeden tahliye ve yıkım süreçlerinin tamamlandığını söyledi. Savaş, “Öncesinde ekonomik ömrünü tamamlamış, yıpranmış, zamanın ihtiyaçlarına cevap veremeyen yapılar vardı. Çarşı, bu yapılardan arındırılarak, gözde bir ticaret merkezi haline geldi. Çağımıza uygun imar vizyonuyla, vatandaşlarımızın rahatça gezerek, bir ‘açık hava AVM'si’ olarak kullanacakları mekanlar yapıldı” diye konuştu.

“Yeni çarşı şehre çok yakıştı”

Proje ile Rize’nin modern bir görüntüye kavuşturulduğunu söyleyen çarşı esnafından Özlem Öksüz, “Rize için iyi bir dönüşüm oldu. Eskiden riskli yapılar vardı, kolonlarda çürüme vardı. Deniz suyundan dolayı kolonlardaki demirler erimişti. Yeni çarşı, Rize’ye çok yakıştı. Dışarıdan gelen herkes de Rize’yi çok beğeniyor” dedi.

“Betonlara vida bile çakamıyoruz”

Esnaf Yaşar Dalkılıç ise dönüşümle birlikte turistlere daha iyi hizmet verdiklerini ve turistik hareketliliğin de arttığını ifade etti. Dalkılıç, “Eski halinde demirler çıkmış, paslanmıştı. Şimdi, alttaki perde betonlara vida bile çakamıyoruz. Rize, güvenliği olsun, temizliği olsun gerçekten çok güzel olmuş. İnsan kendini burada daha huzurlu hissediyor” diye konuştu.

“Projede ne gösterildiyse birebir aynısı yapıldı”

Emin Selamet daha önceden sokakların dar olduğunu, vatandaşların vakit geçireceği yerlerin olmadığını hatırlatarak şöyle konuştu: Rize’nin yaylaları meşhurdur. İnsanlar bir tek yaylalara gelirdi, merkeze kimse durmazdı. TOKİ'nin bize sunduğu şehrin içindeki temiz ve güzel bu yapılar, insanları buraya çekiyor. Buradan alışveriş yapıyorlar. Tabi buraya çektiği için bu esnafa da yansıyor. Ayrıca, projede ne gösterilmişse, birebir aynısı yapıldı. Taşına kadar her şey aynı, hiçbir farkı yok. İşletme sahibi Erdem Bakır da “Otopark problemimiz vardı. Şimdi şehrin içinde güzel bir otopark yapıldı” dedi.

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