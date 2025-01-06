Metro Türkiye'den balıkçılığa destek yerli somon hamlesi

Metro Türkiye, sürdürülebilir balıkçılığı destekleme hedefi doğrultusunda, Karadeniz açıklarında yetiştirilen Türk somonunu nisan itibarıyla kendi markası altında satışa sunacağını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha önce levrek ve çipura ürünlerini piyasaya sunan Metro Türkiye, yerli balıkçılığı teşvik etmek ve balık tüketimini artırmak amacıyla çalışmalara devam ediyor.

Omega-3 bakımından zengin alg yağı katkılı yemlerle beslenen Türk somonu, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla deniz balığı oranı azaltılmış özel yemlerle yetiştirildi.

Gastronomi keşif platformu Gastronometro'da Türk somonunun farklı tariflerle tanıtılması hedefleniyor. Metro Türkiye, somonun restoran menülerindeki kullanımını artırarak yerel üretimi desteklemeyi amaçlıyor. Ürünün nisanda reyonlardaki yerini alması planlanıyor.

227 analizle yüzde 100 izlenebilirlik sağlanacak

Metro Premium Türk somonu, 12 farklı kriterde yüzde 100 izlenebilirlik imkanıyla müşterilere sunulacak. Balıklar, hasat tarihi, yem türü ve üretim yeri gibi bilgilerin yer aldığı kapsamlı analizlerden geçirilerek tezgahlara ulaştırılacak.

Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Hamit Baykal, somonun balık tüketimi ve yerel gastronomiye katkı sağlayacağını belirtti.

Baykal, "Hizmet verdiğimiz yeme içme sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümüne katkıda bulunmayı ve sürdürülebilirliği gıdanın olduğu her alana yaymayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Yeme içme sektörünün önde gelen iş ortaklarından biri olarak bu doğrultuda yeni bir adım daha atmanın ve profesyonel şeflerimizin hazırladığı tabakları yerli bir ürünle daha desteklemenin heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Levrek ve çipuranın ardından şimdi de Türk somonunu kendi markasıyla sunacaklarını kaydeden Baykal, şu ifadeleri kullandı:

"Parlak Su Ürünleri'nin katkılarıyla Karadeniz açıklarında Samsun'un Yakakent ilçesinde üretilecek 'Metro Premium Türk somonunun en büyük özelliği, dünyanın en büyük balık yemi tedarikçilerinden Skretting firması tarafından üretilen ve içeriğindeki deniz balığı oranı azaltılarak bunun yerine yüksek Omega-3 içeriğine sahip alg yağı kullanılan yemler ile beslenmesi. Bu sayede tıpkı levrek ve çipura balıklarında olduğu gibi Metro Premium Türk somonu ile de deniz balıklarının yem olmasını önleyerek denizlerdeki ekosistemin korunmasına katkıda bulunuyoruz. Böylelikle her geçen gün daha fazla deniz balığının yaşamına devam etmesine ve balıkların gelecek nesillere de kalmasına alan açmış oluyoruz."