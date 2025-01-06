Vodafone Business'tan Kuveyt Türk'e yenilikçi çözümler

Vodafone Business, Kuveyt Türk'ün dijital dönüşüm sürecine Radyolink çözümüyle destek verdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business, Metro Ethernet altyapısına dayalı hizmetiyle Kuveyt Türk'ün 50 şubesindeki yedek kurumsal data hattı ihtiyacını karşılayarak iş sürekliliğini güçlendirdi.

Herhangi bir kazı çalışması gerektirmeden kolaylıkla kurulabilen Radyolink çözümü, düşük maliyeti ve güvenilirliğiyle dikkati çekiyor.

Radyolink çözümü, fiziksel kablo gerektirmeksizin elektromanyetik dalgalarla veri transferi sağlıyor. Düşük maliyeti, kısa kurulum süresi ve fiber hızındaki performansıyla dikkati çeken teknoloji, özellikle yoğun veri transferi yapan işletmeler için öne çıkıyor. Kurumsal kullanım için tasarlanan Radyolink, eşit yükleme ve indirme hızlarıyla yüksek performans sağlarken, uzaktan destek hizmetiyle olası sorunlara anında çözüm sunuyor.

"İş sürekliliğini destekleyen yenilikçi çözümler sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şirketlerin iş sürekliliği için alternatif bağlantı çözümlerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kestioğlu, şirketlerin afet, salgın veya siber saldırı gibi durumlarda yedekli ve güvenli iletişim ağlarına ihtiyacının arttığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Vodafone Business olarak sunduğumuz Uydu İnterneti ve Radyolink gibi fiber hızındaki yenilikçi bağlantı teknolojilerimiz, işletmelere yedekli ve güvenli iletişim ağları sağlıyor. Bu noktada iş ortağımız Kuveyt Türk'ün de yedek kurumsal data hattı gereksinimi söz konusuydu. Bizler de yaptığımız fizibiliteler doğrultusunda, sonucu olumlu çıkan tüm lokasyonlarda partnerimize bu hizmeti sağlamış olduk. Şu anda iş ortağımızın 50 adet lokasyonunda bulunan uçtan uca yedek kurumsal data hattı ihtiyacını Radyolink'le karşılarken, herhangi bir kazı çalışması olmadan kurulumları gerçekleştirdik ve yenilikçi çözümümüzle, partnerimizin olası taşınma durumlarında kurumsal data hattı naklini de oldukça kolay bir hale getirmiş olduk."

Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz da dijital dönüşüm stratejilerinde Vodafone Business ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yılmaz, "Dijital ürün yelpazemizi genişleterek dijital yeteneklerimizi güçlendirmek, API entegrasyonları ve servis bankacılığı iş modelleriyle yeni nesil bankacılıkta sektörde öncü olmak gibi stratejiler üzerinde çalışıyoruz. Bunun yanı sıra iş sürekliliğimizi sağlamak üzere yeni nesil bağlantı çözümleri için güçlü partnerler ile çalışıyoruz. Kuveyt Türk'ün dijitalleşme yolculuğunda yeni iş birlikleri kurmaya ve çalışmalar sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.