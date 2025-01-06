Ferdi Tayfur'un yeğeni ile çocuklarının neden kavga ettiği ortaya çıktı

Organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında tartışma yaşanmıştı. Yıllardır Ferdi Tayfur'un çocuklarının arsından süren tartışmanın nedeninin sanatçının mal varlığı olduğu iddia edildi.

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Ferdi Tayfur​'un cenazesine binlerce kişi katılırken, Tayfur'un en büyük oğlu Timur Turanbayburt cenazede baygınlık geçirdi. Ferdi Tayfur'un mahkemelik olduğu kızı Tuğçe Tayfur​ ise sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı ile tartışma yaşamış ve olaya Necla Nazır da dahil olmuştu. Ferdi Tayfur'un çocukları ile yeğeni arasında yaşanan ve yıllar öncesine dayanan tartışmaların nedeni ortaya çıktı.

FERDİ TAYFUR'UN CENAZESİNDEKİ TARTIŞMAYA MAL VARLIĞI MI SEBEP OLDU?

Ferdi Tayfur'un eski eşleri ve çocukları arasındaki tartışma, ünlü sanatçı hayattayken başlamıştı. Ferdi Tayfur'un 33 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır kızı Tuğçe Tayfur'un yaşadığı tartışmalarla ilgili yıllar önce, "Evladımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem" açıklamasını yapmıştı. Ferdi Tayfur'un cenazesinde Tuğçe Tayfur ve sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı arasında yaşanan tartışmanın da sanatçının mal varlığıyla ilgili olabileceği iddiaları ortaya attı.

Ferdi Tayfur'un iddialara göre; Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaz ile Adana'da 50, İstanbul'da 6 villası ve 30 dairesi olduğu ifade ediliyor.



FERDİ TAYFUR'UN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ferdi Tayfur’un özel hayatında dikkat çeken bir diğer isim ise Habibe Ümyani Demir’dir. Usta sanatçının Necla Nazır ile birlikte olduğu dönemde, Habibe Ümyani Demir ile olan ilişkisi magazin basınında geniş bir yer bulmuştu. Bu birliktelikten dünyaya gelen Ferdi Tayfur’un oğlu ise “Ferdi Taha” olarak adlandırılmıştır. Tayfur’un bu özel ilişkisi, hem sanat dünyasında hem de medyada çok konuşulmuş ve çiftin hayatı uzun süre gündem olmuştu. Tayfur’un Necla Nazır’dan da Tuğçe adında bir kızı bulunuyor. Usta sanatçının diğer çocuklarının adlarının ise Tuğba, Funda ve Timur olduğu biliniyor.