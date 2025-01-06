Ziraat Bank Azerbaycan 10. yılını kutluyor

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir, Azerbaycan bankaları arasında ilk 10'da kalıcı olarak yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Abone ol

Selçuk Demir, kuruluşunun 10. yılının kutlayan Ziraat Bank Azerbaycan'ın faaliyetlerini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı. Ziraat Bank Azerbaycan'ın 30 Aralık 2014'te lisans alarak hizmete başladığını bildiren Demir, Banka'nın kuruluşunun 10. yılını kutladıklarını belirtti.

Demir, başlangıçta sanayi, ticaret, üretim ve tarım sektörleri başta olmakla Azerbaycan'ın kalkınmasına destek olan sektörlere kredi desteği sağladıklarını anlatarak, artık bankanın tüm segmentlere hizmet verecek hale geldiğini kaydetti.

Ziraat Bank Azerbaycan'ın dünyanın 19 ülkesinde ve 125 noktasında yaygın hizmet ağına sahip olan Ziraat Finans Grubu'nun bir üyesi olduğunu hatırlatan Demir, 100'un üzerindeki muhabir ağından ve tüm hizmet noktalarından faydalanarak Azerbaycan'daki iş insanlarının dünya ile ticaretinde önemli katkılar sağladıklarını ifade etti.

Demir, kaliteli iş gücü oluşturmak maksadıyla Ziraat Bank Azerbaycan çalışanlarının Türkiye'deki Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nda eğitim almalarını sağladıklarını bildirdi.

Ziraat Bank Azerbaycan, şube sayını 11'e çıkartacak

Bakü, Gence ve Sumgayıt şehirlerinde toplam 9 şube ile hizmet verdiklerini belirten Demir, "Önümüzdeki günlerde Nahçıvan şubesi ile Bakü'nün Neftçiler bölgesindeki şubemizi hizmete açacağız. Bu yıl içerisinde 11 şubeye ulaşmış olacağız. Bununla birlikte 'Kolay Bankacılık' dijital hizmet noktaları oluşturuyoruz. Bunlardan ilkini Guba'da açacağız." bilgisini paylaştı.

Demir, Ziraat Bank Azerbaycan'ın hedeflerine ilişkin şunları söyledi:

"Azerbaycan bankaları arasında ilk 10'da kalıcı olarak yer almak istiyoruz. İlk 10 banka arasında yer almak için emin adımlarla ilerleyen Ziraat Bank Azerbaycan var. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticarette, iş insanlarının yatırım ve ticari faaliyetlerine aracılık etmek için elimizden gelen her türlü katkıyı sağlıyoruz. Ziraat Bank Azerbaycan, teknolojisini geliştirmiş, altyapısını güçlendirmiş bir banka olarak yoluna devam ediyor."