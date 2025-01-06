DEM Parti İmralı heyeti AK Parti heyeti ile görüştü

DEM Parti İmralı heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirdiği siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. DEM heyeti'nin AK Parti heyeti ile görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü.

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DEM Parti heyeti, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmelerin ardından temaslarını genişletiyor.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığındaki AK Parti heyeti ile Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk yer aldığı DEM Parti heyeti görüşmesi saat 13.27 itibarıyla başladı. Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

AK Partili Güler: Görüşme olumlu geçti

Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık, kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi.

Süreci Bahçeli başlatmıştı

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önce TBMM'de DEM Partililerin elini sıkması, ardından 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

Adalet Bakanlığında görüş izni verilmesinin ardından DEM heyeti, 28 Aralık'ta İmralı ziyareti gerçekleştirmiş ardından siyasi partilerden randevu talep etmişti.