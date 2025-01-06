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Santa Maria Kilisesi Davası başladı: Buraya hain, katil olmaya gelmedim

Santa Maria Kilisesi Davası başladı: Buraya hain, katil olmaya gelmedim

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına Silivri'deki duruşma salonunda başlandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Amirjon Kholıqov, "Ben hain ya da katil değilim, hiçbir örgüte katılmadım. Suçlamalar iftira, ifadeleri kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.

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İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin 43 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Silivri Marmara Cezaevi’nde bulunan duruşma salonunda başladı. 32’si tutuklu toplam 43 sanığın yargılandığı davada, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen tutuklu sanıklardan Amirjon Kholıqov, suçlamaları reddederek savunma yaptı. Kholıqov, “Ben buraya hain, katil olmaya gelmedim. Söylenmeyen şeyler iddianameye yazılmış. Bu suçlamalar iftiradan ibaret” dedi.

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