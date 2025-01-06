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Kamu-Sen'den iktidara 'zam' tepkisi: Alırken şahin olanlar verirken güvercin oldu

Kamu-Sen'den iktidara 'zam' tepkisi: Alırken şahin olanlar verirken güvercin oldu

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, yurt genelinde eş zamanlı olarak memur ve emekli maaş zamlarını protesto etti. "Bütün harcamalar yüzde 40'ların üzerinde artmışken maaşlara yüzde 11'lik zamla yetinilmesine" tepki gösterilen açıklamalarda, “Ek zam, ek gösterge hakkımız” yazılı dövizler taşındı.

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Türkiye Kamu-Sen üyeleri, yurt genelinde eş zamanlı olarak memur ve emekli maaş zamlarını protesto etti. Türkiye Kamu Sen Bilecik İl Başkanı Ali Osman Enli, "Alırken şahin olanlar, verirken güvercin oldu. Alırken bol kepçe kullananlar, verirken kaşığı bile çok gördü. Alırken bonkör, verirken cimri oldular. Bütün harcamalar yüzde 40'ların üzerinde artmışken maaşlara kümülatif yüzde 11,3 zam yapmayı yeterli gördüler" dedi.

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, enflasyon verilerinin açıklamasının ardından gündeme gelen memur ve memur emekli maaş zam oranlarıyla ilgili eş zamanlı olarak ülke genelinde açıklama yaptı.

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda, Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda, Muğla'da Vergi Dairesi önünde, Osmaniye'de ise PTT Bölge Müdürlüğü önünde yapılan açıklamalarda iktidarı eleştirdi. Sendika üyeleri, “Siyasiler seçim derdinde, emekliler geçim derdinde”, “Ekmek pahalı, emek ucuz”, “Ek zam, ek gösterge hakkımız” yazılı dövizler taşıdı.

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