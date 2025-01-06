Fenerbahçe'ye kötü haber! Manchester City devrede

Adı Fenerbahçe'yle de anılan Fransız takımı Lens'in Özbek stoperi Abdukodir Khusanov için Manchester City görüşmelerini hızlandırdı.

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Lens'in 20 yaşındaki stoperi Abdukodir Khusanov gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi. Fenerbahçe'ye de yazılan Özbek savunmacı için Manchester City girişimlerini sıklaştırdı.

ESPN'in geçtiği habere göre Manchester City, Abdukodir Khusanov'u ocak ayında kadrosuna katmak adına Lens ile görüşmelerini hızlandırdı.

Sezon sonuna kadar takımında devam edebilir

Manchester City'nin Lens ile anlaşması durumunda Khusanov'un ocak ayında Premier Lig ekibine katılması ya da sezon sonuna kadar Fransız takımında devam etmesi dahil tüm olasılıkların masada olduğu vurgulandı.

Bonservisi 20 milyon Sterlin

Öte yandan haberde Abdukodir Khusanov'un bonservisine de değinildi. Buna göre 20 yaşındaki Özbek futbolcunun maliyetinin 20 milyon sterlin (24 milyon euro) olduğu belirtildi.

Abdukodir Khusanov bu sezon 16 maçta boy gösterip 1219 dakika süre aldı.