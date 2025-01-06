Biden yine yaptı yapacağını! Giderayak 2 önemli karar...

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin doğu ve batı kıyıları, Meksika Körfezi'nin doğusu ve Bering Denizi'nin bir kısmında petrol ve doğal gaz sondajını yasaklıyor. Çevresel zararları azaltmayı hedefleyen bu kararla 625 milyon dönüm su alanı korunacak. Biden, kararın ABD'nin iklim politikalarıyla uyumlu olduğunu vurguladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin karasularında büyük bir kısmında petrol ve doğal gaz sondajının yasaklanacağını duyurdu.

DOĞU VE BATI KIYILARINDA YENİ SONDAJ YAPILMAYACAK

Biden bu kararı iki muhtıra ile imzalayarak doğu ve batı kıyıları, Meksika Körfezi'nin doğusu ve Bering Denizi'nin bir kısmı gibi önemli sularda yeni sondaj faaliyetlerinin yapılmasını engellemiş oldu.

AMAÇ ÇEVRESEL ZARARLARI AZALTMAK

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden bu kıyılarda petrol ve gaz sondajının çevresel zararlar yaratabileceğine dikkat çekerek bu tür faaliyetlerin ülkenin enerji ihtiyaçlarını karşılamada gerekli olmadığını belirtti.

625 MİLYON DÖNÜM SU ALANI KORUNACAK

Yasakla birlikte 625 milyon dönümden fazla su alanı sondajdan korunacak.

Biden bu yasağın ABD'nin iklim politikalarıyla uyumlu olduğunu vurgularken, Donald Trump döneminde çevrecilerin tepkisini çeken petrol ve doğal gaz sondaj izinlerinin aksine, yeni bir çevre dostu yaklaşım benimsendiğini ifade etti.