BIST 10.086
DOLAR 35,31
EURO 36,70
ALTIN 2.993,54
HABER /  GÜNCEL

AK Parti çalışmaları tamamladı! Siber Güvenlik Başkanlığı...

AK Parti çalışmaları tamamladı! Siber Güvenlik Başkanlığı...

AK Parti milletvekillerince hazırlanan Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin kanun teklifi bu hafta TBMM Başkanlığına sunulacak.

Abone ol

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Siber Güvenlik Başkanlığıyla ilgili kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI KURULUYOR

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklifle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacak Siber Güvenlik Başkanlığının yasal altyapısı oluşturulacak.

Teklifte başkanlığın teşkilat yapısına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler de yer alacak.

Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olacak Başkanlık, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların da yer alacağı Siber Güvenlik Kurulunun kararlarını uygulayacak.

Siber güvenlik ve bilişim altyapılarının korunması alanlarında çalışmalar yapacak Başkanlık ayrıca kamu kurumları arasındaki koordinasyonu da sağlayacak.

Ayrıca AK Parti milletvekilleri, sanayi ve teknoloji alanıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini de bu hafta Meclis Başkanlığına sunacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Kral Kupası'nda turladı
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Kral Kupası'nda turladı
Kasımpaşa’dan şok 'Türkiye Kupası' kararı
Kasımpaşa’dan şok 'Türkiye Kupası' kararı
İran'ın, Cem kentinde 5,2 büyüklüğünde şiddetli deprem
İran'ın, Cem kentinde 5,2 büyüklüğünde şiddetli deprem
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
PKK yandaşı hesaplardan "Kürtçe mezar" yalanı!
PKK yandaşı hesaplardan "Kürtçe mezar" yalanı!
Slaven Bilic’ten Beşiktaş açıklaması! Geri mi dönüyor?
Slaven Bilic’ten Beşiktaş açıklaması! Geri mi dönüyor?
Sivasspor'da şok ayrılık! Sözleşmesinin feshedildi
Sivasspor'da şok ayrılık! Sözleşmesinin feshedildi
Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
Kanada Başbakanı Trudeau istifasını duyurdu
Kanada Başbakanı Trudeau istifasını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadelede doğru yoldayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadelede doğru yoldayız
Abdullah Öcalan'ın taleplerinden biri belli oldu: Evlenmek istiyor
Abdullah Öcalan'ın taleplerinden biri belli oldu: Evlenmek istiyor